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Odemkl Mercedes svůj potenciál? Už jsme v lepším okně

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Andrea Kimi Antonelli je po kvalifikaci mnohem spokojenější s chováním vylepšeného Mercedesu než včera. Přestože skončil mimo nejlepší trojici, vidí v monopostu potenciál.
Odemkl Mercedes svůj potenciál? Už jsme v lepším okně

Odemkl Mercedes svůj potenciál? Už jsme v lepším okně

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.10.2026 18:46

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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