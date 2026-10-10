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Trumpův telefon za 500 dolarů rozebrali a zjistili, že je to přelakované čínské HTC. „Made in USA“ z něj zmizelo

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Technici z iFixitu rozšroubovali Trumpův T1 Phone a uvnitř našli prakticky totéž, co v dva roky starém HTC U24 Pro, jen ve zlatém kabátě.
Trumpův telefon T1 Phone

Trumpův telefon T1 Phone

Zdroj: Trump Organization
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 10.10.2026 17:38

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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