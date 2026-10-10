Trumpův telefon za 500 dolarů rozebrali a zjistili, že je to přelakované čínské HTC. „Made in USA“ z něj zmizelo

Když Trump Mobile loni v létě oznámil vlastní smartphone za 499 dolarů, klíčový prodejní argument zněl jasně: americký telefon navržený a vyrobený ve Spojených státech. Jenže 10. června 2026 publikoval
iFixit kompletní teardown, který ukázal, že T1 Phone je uvnitř prakticky totožný s HTC U24 Pro z roku 2024. Stejný čipset Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, stejná základní deska, stejné rozložení šroubů i součástek. Kosmetické změny? Zlaté provedení šasi, jinak vedený flex kabel blesku a mírně odlišný vzor otvorů v mřížce reproduktoru. Samotné reproduktory jsou přitom identické. A zatímco iFixit telefon rozebíral, z oficiálního webu Trump Mobile tiše mizelo tvrdé tvrzení „Made in USA“ a nahrazovaly ho stále vágnější formulace o „amerických hodnotách“. CT sken, který odhalil dvojče
Postup iFixitu nebyl povrchní. Nejdřív tým pořídil CT sken T1 Phone a položil ho vedle skenu HTC U24 Pro. Výsledek: téměř dokonalá shoda vnitřní architektury. Pak telefon fyzicky otevřeli, porovnali základní desku se stejným čipem Qualcomm SM7550, prohlédli displeje pod mikroskopem a srovnali rozměry: 17,22 cm (6,78″) AMOLED u T1 proti 17,27 cm (6,8″) OLEDu u HTC. Rozdíl v desetinách milimetru, nikoli v technologii.
Nejpřesvědčivější byl takzvaný Frankensteinův test. Technici vzali základní desku z HTC U24 Pro, vložili ji do šasi T1 Phone a telefon bez problémů naběhl. iFixit to komentoval slovy „téměř přesná shoda“ a rozdíly označil za „nic víc než kosmetickou změnu“.
Co je jiné a co je horší
Pár odlišností přece jen existuje. T1 Phone má větší baterii: 19,35 Wh oproti 17,23 Wh u HTC. Na papíře je to výhoda. Jenže nabíjení kleslo z 60 W u originálu na pouhých 30 W. HTC U24 Pro navíc nabízí 15W bezdrátové nabíjení a 5W reverzní dobíjení, zatímco u T1 oficiální stránka tyto funkce nezmiňuje. Výsledek: větší nádrž, ale výrazně pomalejší pumpa.
Srovnání klíčových parametrů:
Parametr Trump T1 Phone HTC U24 Pro Čipset „Snapdragon Mobile Platform“ Snapdragon 7 Gen 3 Displej 17,22 cm (6,78″) AMOLED 120 Hz 17,27 cm (6,8″) OLED 120 Hz Baterie 19,35 Wh (~5 000 mAh) 17,23 Wh (4 600 mAh) Nabíjení 30 W kabelové 60 W kabelové, 15 W bezdrátové Fotoaparáty 50+8+50 Mpx, 50 Mpx selfie 50+8+50 Mpx, 50 Mpx selfie Odolnost neuvedena IP67 Cena 499 USD (~10 900 Kč) srovnatelná v 512GB verzi
Za pozornost stojí i to, že Trump Mobile na svém webu pojmenovává čipset jen obecně jako „Snapdragon Mobile Platform“, zatímco HTC uvádí přesné označení. iFixit obě zařízení ohodnotil shodným skóre opravitelnosti 3 z 10. U obou chybí servisní manuály i oficiální náhradní díly.
Jak „Made in USA“ postupně bledlo
Nejzajímavější příběh se neodehrál uvnitř telefonu, ale na webu Trump Mobile. Původní komunikace z června 2025 pracovala s formulací „designed and built in the United States“. Jednoznačné tvrzení. Americká Federální obchodní komise přitom pro neomezené tvrzení „Made in USA“
vyžaduje, aby výrobek byl „zcela nebo prakticky zcela“ amerického původu, tedy aby byl prakticky kompletně vyrobený v USA.
Do necelých dvou týdnů od oznámení web formulaci změnil. Podle
The Verge vedení Trump Mobile přiznalo, že plně americká výroba by byla dražší a v USA pro ni chybí potřebné vybavení. Tvrdé „Made in USA“ nahradilo nejprve „proudly American“, potom „American values“ a „shaped by American innovation“. Dnes oficiální stránka mluví o „American-Proud Design“. Finální montáž má podle firmy probíhat v Miami, ale to je z pohledu pravidel FTC zásadně jiná kategorie než „Made in USA“.
Podmínky předobjednávky Trump Mobile navíc obsahují pozoruhodnou pojistku: záloha nevytváří kupní smlouvu, telefon nemusí být vůbec uveden na trh a dřívější marketingové materiály, rendery ani popisy funkcí nejsou závaznou garancí finálního produktu.
Kdo za telefonem skutečně stojí
Oficiální patička webu Trump Mobile říká jasně: produkty „nejsou navrženy, vyvinuty, vyrobeny, distribuovány ani prodávány“ Trump Organization. Ta pouze licencuje své jméno firmě T1 Mobile LLC, která telefon právně prodává pod obchodním označením Trump Mobile. V záručních podmínkách je jako výrobce uveden Smart Gadgets Global.
HTC se k celé věci veřejně prakticky nevyjádřilo. Dříve uvedlo, že „nenavrhuje ani nevyrábí telefony pro třetí strany“, a odmítlo komentovat, kde a kým byl U24 Pro vyráběn. iFixit i The Verge z toho dovozují, že HTC u novějších modelů spoléhá na čínské ODM partnery a právě od takového partnera mohl T1 Phone převzít svůj základ.
Telefon je oficiálně určen pro americký trh a záruka platí jen v USA. Přepočet 499 dolarů podle kurzů ECB vychází zhruba na 10 900 korun, bez dopravy a DPH. Pokud by se podobný produkt s klamavým označením původu dostal na evropský trh, spadal by pod směrnici o nekalých obchodních praktikách, která výslovně řadí nepravdivou informaci o geografickém původu zboží mezi zakázané praktiky.
Za 499 dolarů dostane kupující dva roky starý hardwarový základ ve zlatém kabátě, pomalejší nabíjení než originál a značku, jejíž nejsilnější tvrzení o americkém původu muselo postupně ustoupit realitě globálního dodavatelského řetězce. Kdo chce stejný hardware, může sáhnout po HTC U24 Pro – bez příběhu, ale i bez otazníků.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Oliver Cerman