Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Vážná nehoda v oblíbeném letovisku. Deset lidí skončilo v nemocnici

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Deset lidí se zranilo při řetězové dopravní nehodě v turecké Antalyi, kde se srazily dva autobusy a jeden midibus. Nehoda se stala v pátek večer na trase vedoucí od letoviska Kemer směrem do centra Antalye. Všichni zranění cestovali v midibusu, který při střetu utrpěl rozsáhlé škody.
Vážná nehoda v oblíbeném letovisku. Deset lidí skončilo v nemocnici

Vážná nehoda v oblíbeném letovisku. Deset lidí skončilo v nemocnici

Zdroj: ChatGPT
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.10.2026 20:03

Reklama
Další články z Trendy svět
Řidiči mohou od dneška na čerpacích stanicích narazit na problém. Stát stanovil přesnou cenovou hranici
Řidiči mohou od dneška na čerpacích stanicích narazit na problém. Stát stanovil přesnou cenovou hranici
Turisté si ze Sardinie odvážejí zakázané suvenýry. Úřady zabavily přes 250 kilo písku a mušlí
Turisté si ze Sardinie odvážejí zakázané suvenýry. Úřady zabavily přes 250 kilo písku a mušlí

Více než 250 kilogramů písku, oblázků a mušlí zabavili během prvních devíti měsíců letošního roku...

Oblíbené egyptské letovisko zasáhly silné bouřky. Nejezděte sem, nic tu nefunguje, varují místní
Oblíbené egyptské letovisko zasáhly silné bouřky. Nejezděte sem, nic tu nefunguje, varují místní

Egyptské letovisko Hurghada, kam pravidelně míří také čeští turisté, zasáhly v pátek 9. října večer vydatné...

Řidiči si myslí, že jde o maličkost. Za vyhození obyčejné věci z okna auta ale hrozí pokuta až 5 000 Kč
Řidiči si myslí, že jde o maličkost. Za vyhození obyčejné věci z okna auta ale hrozí pokuta až 5 000 Kč

Papírový kapesník, nedopalek cigarety nebo prázdný obal vyhozený z okénka auta může řidiče stát tisíce...

Češi riskují kvůli několika sekundám pokutu až 25 000 Kč. Za chybu na křižovatce přijdou rovnou o 6 bodů
Češi riskují kvůli několika sekundám pokutu až 25 000 Kč. Za chybu na křižovatce přijdou rovnou o 6 bodů

Stačí několik sekund nepozornosti nebo snaha stihnout semafor na poslední chvíli a obyčejná cesta autem se...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

TrendySvet.cz je dynamický portál pro všechny milovníky cestování a objevování – doma i po celém světě. Přináší čtivé a inspirativní články o aktuálních trendech v cestování, skrytých klenotech i osvědčených destinacích. Nabízí praktické tipy na cesty, od objevování lokálních perel až po...

Všechny články tohoto autora →
Trendy svět
Další články z kategorie Asie
Zobrazit více
ZprávyZahraničíSvětAsie
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.