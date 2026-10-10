Apple údajně spolupracuje s LG. Výsledkem by mohly být chytrý zámek, zvonek a termostat.Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Apple údajně spolupracuje s LG. Výsledkem by mohly být chytrý zámek, zvonek a termostat.Zdroj: Apple
Článek byl publikován 10.10.2026 05:00
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