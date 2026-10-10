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Apple údajně spolupracuje s LG. Výsledkem by mohly být chytrý zámek, zvonek a termostat.

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Jak se zdá, Apple se rozhodl posílit produktové portfolio chytré domácnosti a dle dostupných informací si na pomoc vzal společnost LG. Výsledkem této spolupráce by...
Apple údajně spolupracuje s LG. Výsledkem by mohly být chytrý zámek, zvonek a termostat.

Apple údajně spolupracuje s LG. Výsledkem by mohly být chytrý zámek, zvonek a termostat.

Zdroj: Apple
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

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