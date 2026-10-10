Volby v Pelhřimově vyhrála ODS, má šest mandátů, druhé je ANO, třetí KDU-ČSL

Volby v Pelhřimově vyhrála ODS, má šest mandátů, druhé je ANO, třetí KDU-ČSLPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Volby v Pelhřimově vyhrála ODS, má šest mandátů, druhé je ANO, třetí KDU-ČSLZdroj: Anh Tuan Tran
Článek byl publikován 10.10.2026 19:26
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