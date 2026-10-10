Volby v Sokolově vyhrálo ANO, má 8 mandátů, druhý je Sokolov na plný úvazek

Volby v Sokolově vyhrálo ANO, má 8 mandátů, druhý je Sokolov na plný úvazekPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Volby v Sokolově vyhrálo ANO, má 8 mandátů, druhý je Sokolov na plný úvazekZdroj: redakce Drbny
Článek byl publikován 10.10.2026 18:53
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Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...Všechny články tohoto autora →