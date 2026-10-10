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Volby v Sokolově vyhrálo ANO, má 8 mandátů, druhý je Sokolov na plný úvazek

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Komunální volby v Sokolově vyhrálo ANO, získalo osm mandátů v zastupitelstvu, které má 27 členů. Druhý skončil Sokolov na plný úvazek (STAN) se sedmi mandáty. Třetí ODS bude mít šest zastupitelů. Vyplývá to z výsledků komunálních voleb na www.volby.cz. Voleb se zúčastnilo 29,56 procenta voličů.
Volby v Sokolově vyhrálo ANO, má 8 mandátů, druhý je Sokolov na plný úvazek

Volby v Sokolově vyhrálo ANO, má 8 mandátů, druhý je Sokolov na plný úvazek

Zdroj: redakce Drbny
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.10.2026 18:53

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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