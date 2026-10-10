Klikl na reklamu na internetu. Za rok poslal podvodníkům 3 miliony, na účtu mu zbyla „dvacka“

Všechno začalo v červnu 2022 jedním kliknutím na reklamu o investování do virtuální měny. Muž vyplnil kontaktní údaje a ozvali se mu lidé vydávající se za investiční poradce. Postupně ho přesvědčili, aby si nainstaloval program pro vzdálený přístup k počítači, založili mu účet na údajné obchodní platformě a ukazovali mu grafy s rostoucími výnosy. Během následujícího roku provedl jednadvacet plateb, v průměru zhruba 148 tisíc korun na jednu transakci, a každou potvrdil v mobilu. Když si v červenci 2023 chtěl peníze vybrat, „společnost“ přestala komunikovat. Na účtu mu zbyl 1 USD. Podle kurzu ČNB platného k 31. červenci 2023 to bylo 21 korun a 70 haléřů.
Rok manipulace, ne jeden ukvapený klik
Případ, který zveřejnila Policie ČR, je důležitý právě tím, co odhaluje o mechanismu podvodu. Nešlo o jednorázový převod, po kterém by oběť okamžitě zpozorněla kvůli ztrátě peněz. Podvodníci se seniorem postupně budovali vztah. Mluvil s několika lidmi, kteří se střídali v rolích analytiků a poradců. Na falešné platformě viděl přehledy investic, grafy kopírující reálné tržní pohyby a rostoucí zůstatky.
Klíčovým nástrojem byl program pro vzdálený přístup, běžný software typu AnyDesk nebo TeamViewer, který podvodníkům umožnil vidět obrazovku počítače a podle potřeby ho ovládat. Při otevřeném internetovém bankovnictví tak mohli zadávat nebo upravovat transakce. Muž pak jen „autorizoval“ to, co mu bylo nadiktováno. Každá další platba dávala v kontextu předchozích zdánlivý smysl: ochrana už vložených peněz, odblokování účtu nebo daňový poplatek. Policie tento postup popisuje jako klasický efekt utopených nákladů: oběť nevidí podvod, ale sérii zdánlivě logických kroků, které mají zachránit její investici.
Není to výjimka, je to systém
Liberecký případ není osamělá historka. Česká policie za rok 2024 evidovala 18 495 podvodů v kyberprostoru s celkovou škodou 3,73 miliardy korun. Investiční podvody patří mezi nejčastější legendy pachatelů a vyznačují se právě vysokými škodami.
Srovnatelné kauzy se objevují průběžně po celé republice:
- Přerovsko, 2023 – muž posílal kryptoměny na doporučení falešné „analytičky“, dostal bezcenné tokeny a způsobil si škodu 2,4 milionu korun.
- Mladoboleslavsko, 2024 – žena převáděla peníze na různé platformy, podvod odhalila až při pokusu o výběr a přišla o více než milion korun.
- Mladoboleslavsko, 2026 – žena ztratila přes 1,5 milionu korun, ale další milion se podařilo zachránit díky rychlé spolupráci banky a policie, která zadržela kurýra.
Tři miliony korun z Liberce jsou na horní hranici běžně medializovaných regionálních případů, rozhodně ale nejde o osamělý extrém. Národní centrála proti organizovanému zločinu výslovně uvádí, že investiční podvody jsou typické vysokými škodami a velkým počtem poškozených. Policie zdůrazňuje, že oběťmi se stávají lidé napříč sociálními vrstvami i stupni vzdělání, včetně lidí z IT oborů. Nejde o technickou neznalost. Jde o psychologickou manipulaci.
Proč reklama vůbec prošla a co se mění
Častá otázka zní: jak je možné, že podvodná reklama běží na velkých platformách? Policie upozorňuje, že pachatelé si jednoduše zaplatí reklamní kampaň a odkazy se pak mohou objevit i na prověřených webech. Důležitý kontext: přísnější ověřování inzerentů finančních služeb cílících na Česko Google zavádí až od 23. července 2026. Liberecký případ z let 2022–2023 spadá do doby, kdy tato konkrétní vrstva kontroly ještě nefungovala.
Jak se bránit a co dělat, když je pozdě
Varovné znaky, na které upozorňují policie i ČNB:
- Slib rychlých a neobvykle vysokých výnosů bez zmínky o riziku
- Reklama stylizovaná jako zpravodajský článek nebo využívající tváře známých osobností
- Časový tlak: „investujte jen dnes“
- Požadavek na instalaci programu pro vzdálený přístup
- Další doplatky kvůli výběru, „dani“ nebo odblokování účtu
- Posílání peněz na účty cizích fyzických osob nebo podezřelé zahraniční účty
Každého, kdo nabízí investice, si lze ověřit v databázi JERRS na webu ČNB, v sekci „Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu“. Pokud tam firma není, nemusí mít oprávnění finanční služby nabízet.
A pokud už k podvodu došlo? Okamžitě kontaktovat banku – čím dříve, tím větší šance zastavit odcházející peníze. Přerušit komunikaci s pachatelem, nemazat žádné zprávy ani potvrzení o platbách, změnit hesla a podat oznámení na Policii ČR.
Dvaasedmdesátiletý muž z Liberce podvod rozpoznal až ve chvíli, kdy chtěl sklízet úrodu, kterou nikdy nezasel. Jednadvacet plateb, třináct měsíců důvěry a na konci dvacetikoruna. Pachatelé podle dostupných informací dopadeni nebyli.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Jiří Pacovský