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Klikl na reklamu na internetu. Za rok poslal podvodníkům 3 miliony, na účtu mu zbyla „dvacka“

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Dennívýzva
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Dvaasedmdesátiletý muž z Liberce přišel během třinácti měsíců o 3 109 000 korun. Na jeho investičním účtu zůstalo pouhých 20 korun.
Zoufalý muž, laptop, podvod, krádež peněz

Zoufalý muž, laptop, podvod, krádež peněz

Zdroj: Pexels
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 10.10.2026 19:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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