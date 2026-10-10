Párty Hárd: Snímek vznikl z čisté frustrace a komparzisté dostali výplatu v pervitinu

Párty Hárd, FOTO: © ZNK Productions, distr. FTV Prima Párty Hárd, FOTO: © ZNK Productions, distr. FTV Prima Párty Hárd, FOTO: © ZNK Productions, distr. FTV Prima Párty Hárd, FOTO: © ZNK Productions, distr. FTV Prima Párty Hárd, FOTO: © ZNK Productions, distr. FTV Prima Párty Hárd, FOTO: © ZNK Productions, distr. FTV Prima Párty Hárd, FOTO: © ZNK Productions, distr. FTV Prima
Černá komedie Párty Hárd z roku 2019 vznikla za pouhého čtvrt milionu z čiré tvůrčí frustrace. Některým lidem na place tvůrci kompenzovali nízký rozpočet tak, že jim za natáčení platili rovnou pervitinem. Příprava vysněného mejdanu s napjatým rozpočtem
Středoškoláci Péťa Král, Miky Novotný a Tomáš Jánský platí ve svém kolektivu za naprosté outsidery. Tomáše v podání Daniela Žáčka navíc šikanuje jeho vlastní otec a Péťu, kterého hraje Jakub Kalián, zase trápí panictví, jemuž se posmívá třídní hvězda Pája Poulíček. Aby chlapci zvrátili své společenské postavení a zapůsobili na vysněnou spolužačku Lindu, rozhodnou se po poradě s bezdomovcem Dervišem uspořádat exkluzivní večírek.
Problém s nedostatkem lákadel nastane ve chvíli, kdy místnímu dealerovi Grundzovi exploduje varna a trojice s ním musí drogy uvařit přímo ve školní hodině chemie. Zorganizovaný mejdan se sice nakonec uskuteční, samotná akce ale nedopadne úplně podle původních plánů.
Samotný vznik filmu provázely velmi skromné finanční podmínky, protože celkový rozpočet činil pouhých 250 tisíc korun. Zhruba polovina této částky navíc padla až na postprodukční práce. Režisér a scenárista Martin Pohl se totiž do natáčení pustil z frustrace. Předtím připravoval s Brunem Ferrarim a Čestmírem Kopeckým rozsáhlejší projekt s názvem Prokopat se ven, na který ale dvakrát nedostali grant a celý záměr skončil u ledu. Pohl se proto rozhodl vytvořit vlastní nezávislý snímek, oslovil kameramana Marka Brožka a téměř celé natáčení přesunul do severočeského Rumburku.
Výplata v tvrdých drogách a temné odkazy
Omezené finance tvůrci kompenzovali velmi neobvyklými způsoby. Jak sám Martin Pohl uvedl v jednom z pozdějších rozhovorů, několika protagonistům během natáčení neplatili běžnými penězi, ale přímo pervitinem. Do snímku zároveň zakomponoval i svou skutečnou rodinu, když jednu z rolí svěřil svému vlastnímu otci. Postavy outsidera Tomáše a jeho despotického otce, které ztvárnili Daniel Žáček a Václav Žáček, se navíc jako jediné objevily ve všech dosavadních amatérských filmech Martina Pohla, čímž tyto oddělené filmové příběhy nenápadně propojují.
Před kamerou se objevily i skryté narážky na mnohem temnější kouty 90. let. Miroslav Čáslavka hraje postavu Marka Neděly s přezdívkou Krysa a ve filmu pronese větu o tom, že to není všechno. Jde o přímý odkaz na kontroverzního výrobce gay po*na Pavla Rouska, který tuto hlášku používal v dokumentu Tělo bez duše z roku 1996. Rouskovy agresivní praktiky se tehdy staly inspirací pro celovečerní drama Mandragora, ve kterém si hlavní roli zahrál shodou okolností právě Čáslavka, jenž se nyní s postavou Krysy ve filmu Párty Hárd znovu setkává.
Počítačová hra a nečekaná setkání v uličce
Další pomrknutí na fanoušky dřívější tvorby čeká ve finální scéně. Když muž přinese Petrovi noviny, v tisku je vidět inzerát na hospodu U zlatého Mloka, což je lokace dobře známá z Pohlovy série počítačových her Život není krásný. Drobné role a takzvaná camea si ve filmu vyzkoušeli i známí internetoví tvůrci. Přibližně ve třicáté minutě, kdy hlavní hrdinové procházejí uličkou a nečekaně do nich vrazí dvojice mužů, se na obrazovce objeví Petr Esterka a Petr Purmenský, vystupující pod přezdívkami Peťan a STN.
Diváci by přitom neměli vypínat obrazovku ani po skončení hlavního děje, protože po závěrečných titulcích následuje ještě jedna krátká scéna. Černou komedii Párty Hárd uvede Prima COOL v sobotu 10. října od 23:00.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( cs.wikipedia, csfd, refresher).