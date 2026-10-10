Do supermarketů míří banán, který nehnědne. Geneticky upravené ovoce vyšlechtili v Británii

Do supermarketů míří banán, který nehnědne. Geneticky upravené ovoce vyšlechtili v BritániiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Do supermarketů míří banán, který nehnědne. Geneticky upravené ovoce vyšlechtili v BritániiZdroj: Pexels
Článek byl publikován 10.10.2026 17:30
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