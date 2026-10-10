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Do supermarketů míří banán, který nehnědne. Geneticky upravené ovoce vyšlechtili v Británii

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Nakrájený banán, který neztmavne ani po několika hodinách na vzduchu? Britští vědci dokázali, co se dosud zdálo nemožné.
Do supermarketů míří banán, který nehnědne. Geneticky upravené ovoce vyšlechtili v Británii

Do supermarketů míří banán, který nehnědne. Geneticky upravené ovoce vyšlechtili v Británii

Zdroj: Pexels
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.10.2026 17:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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