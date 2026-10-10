Tohle místo nad Sečskou přehradou stojí za výšlap. Hrad Oheb láká na krásné výhledy i kus historie

Železné hory navzdory svému názvu jsou ve skutečnosti plochou vrchovinou. Pojmenování dostaly podle těžby železné rudy v okolí obcí Včelákova, Lukavice, Vojtěchova či Křižanovic. Ono i to pojmenování hory vlastně odkazuje k rubání rudy. Staročeské označení pro důl totiž bylo hory. Součástí Železných hor je Kameničská vrchovina a v ní se nachází vodní dílo Seč. Právě sem se vypravíme na zříceninu hradu Oheb, odkud je na přehradu pěkný výhled. Sečské vraždy v krásné rekreační oblasti
V 90. letech minulého století Sečská přehrada neblaze v médiích proslula nálezem dvou obětí násilných trestných činů, o kterých vrahové nabyli přesvědčení, že je nikdy nikdo nenajde. Mýlili se. Když si tyto vraždy odmyslíme, tak
vodní dílo Seč je nejrozsáhlejší oblastí pro rekreaci v Pardubickém kraji. Můžete se zde koupat, chytat ryby i sportovně potápět. A až se do sytosti nabažíte vody, tak co třeba vyrazit na výlet na zříceninu hradu Oheb? Výlet na hrad Oreb potěší milovníky přírody
Nejblíže to k ní budete mít z parkoviště u chatové oblasti a
autokempu U letadla. K hradu je to odtud asi 1,8 kilometru po zeleně značené turistické trase, která kopíruje cyklotrasu 4114. Cesta vás dovede k Sečskému tunelu, vyraženého ve skalnatém ostrohu, na kterém stojí zřícenina hradu Vildštejn. Je to vlastně v bezprostřední blízkosti hráze Sečské přehrady. Z hradu ze 13. století se dochovala část bašty a věže s gotickým okénkem. Ještě tu stávaly zbytky věže, ale ty byly strženy v souvislosti se stavbou přehrady a ražbou tunelu.
TIP: U Nového Jimramova se nachází hrad, který jako by vyrůstal ze skal
Přejdete hráz, kde po levé straně uvidíte řeku Chrudimku, která přehradu napájí. Od hráze je to k hradu Oheb už jen asi šest set metrů. Po čtyři sta metrech ze silnice odbočíte na lesní cestu, jež vás dovede
k rozcestníku Oheb a k přístřešku. To už jste vlastně u hradu, takže dále pokračovat po zelené nemusíte. Ale můžete, chcete-li dojít k jedné ze tří vyhlídek, které tu jsou. Hrad Vildštejn. Foto: Makak 60, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons Hrad Oheb a představitelé husitské šlechty
Hrad Oheb byl postaven ve 14. století pravděpodobně zásluhou vilémovského kláštera. Strmé svahy ostrohu
poskytovaly přirozenou ochranu a přístup k hradu nebyl pro případné útočníky tak snadný. Stoupá-li návštěvník ke zbytkům hradeb, může si lépe představit, jak důležitou roli hrála v minulosti samotná krajina. Dnešní podoba okolí se přitom od středověku výrazně proměnila. Sečská přehrada vznikla až ve 20. letech 20. století. Když hrad stavěli, vypadalo to tu úplně jinak.
Později se hrad Oheb dostal do vlastnictví
krále Václava IV., který ho zastavil mimo jiné i Petrovi Zmrzlíkovi ze Svojšína, jenž byl představitelem husitské šlechty a přítelem Mistra Jana Husa. Účastnil se tažení pražanů do východních Čech a i Čáslavského sněmu. Bohužel se v Kutné Hoře nakazil v roce 1421 morem a zemřel. Po něm Oheb vlastnil další z husitských válečníků – Hynek Krušina z Lichtenburka. Později se hrad dostal do majetku Trčků z Lípy, kteří ho po poškození vpádem Uhrů opravili a rozšířili. Na konci 15. století začal význam hradu upadat a následně byl zcela opuštěn.
Z hradu Oheb toho
mnoho do současnosti nezůstalo – zasypaný příkop, zbytky hradeb, věž se torzem vstupní brány a obě dělové bašty. Na jižním výběžku ostrohu je ruina věže a sklepy hospodářských budov. Hradní areál je ale zarostlý stromy.
Naproti hradu Oheb se na přehradě nachází
jeden z největších izolovaných ostrovů v Česku, říká se mu Na ostrůvku. Původně to ale byl skalnatý ostroh.
Zdroj: autorka, mapy.com, hrady.cz Náhledové foto: Hrad Oheb. Jiří Sedláček, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons
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Tohle místo nad Sečskou přehradou stojí za výšlap. Hrad Oheb láká na krásné výhledy i kus historie
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