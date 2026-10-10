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Tohle místo nad Sečskou přehradou stojí za výšlap. Hrad Oheb láká na krásné výhledy i kus historie

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Železné hory navzdory svému názvu jsou ve skutečnosti plochou vrchovinou. Pojmenování dostaly podle těžby železné rudy v okolí obcí Včelákova, Lukavice, Vojtěchova či Křižanovic. Ono i to pojmenování hory vlastně odkazuje k rubání rudy. Staročeské označení pro důl totiž bylo hory. Součástí Železných hor je Kameničská vrchovina a v ní se nachází vodní dílo Seč. Právě sem se vypravíme na zříceninu hradu Oheb, odkud je na přehradu pěkný výhled.
hrad Oheb

hrad Oheb

Zdroj: Foto: Jiří Sedláček, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.10.2026 19:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět cestovatele

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