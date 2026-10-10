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Nabíječka ponechaná bez telefonu v zásuvce není nevinný zlozvyk. Důsledky mohou změnit pohled na její používání

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Někdo dává nabíječku do zásuvky jen, když si chce skutečně dobít baterii telefonu. U dalších uživatelů bývá pod proudem permanentně, což nemusí být prospěšné. Jak je stálé zapojení nabíječky užitečné pro samotný nástroj a náročné [...]...
tlačítko na prodlužovacím kabelu

tlačítko na prodlužovacím kabelu

Zdroj: Fotografie: Freepik
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.10.2026 18:49

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Světkreativity

Nejde tu o suché návody, ale o sousedskou inspiraci podaná s nadhledem. Jednoho dne vás tu může zaujmout recept na rychlou cuketovou buchtu, druhý den vás zas pohltí příběh o ztraceném prstenu, který po patnácti letech překvapivě našli na farmě – a ještě si nad tím připijete čajem. Články...

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