Trochu smutná vítězka z ANO. Vyjednávání budou trvat, tuší primátorka Olomouce

Jaké jsou vaše dojmy z výsledků komunálních voleb v Olomouci?
Situace není úplně jednoznačná. Druhý na pásce nám šlape na paty, respektive je tam hodně stran, které získaly podobný počet mandátů. Mix může být všelijaký. Doufám, že se nám podaří poskládat opět úspěšnou koalici a zůstaneme jako vedoucí síla na radnici. Trošku nás zklamala nízká účast voličů. Propsalo se to do našeho volebního výsledku. Neúspěch to úplně není, ale chtěli jsme obhájit počet mandátů. Síly se rozložily trochu jinak.
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V čem kromě nízké volební účasti vidíte příčiny nižšího počtu získaných křesel v zastupitelstvu?
Budeme si muset udělat analýzu, co se stalo. Měli jsme zpětnou vazbu, že lidé velice pozitivně reagovali na naši kampaň, přáli nám úspěch, říkali, že nám budou dávat hlasy. Taková volební účast a výsledek nás nakonec opravdu překvapily.
Věřili jste, že lidé ocení vaše působení na radnici a například zrealizované investice?
Tak, tak… Přišlo nám, že šlo o úspěšných osm let, zvlášť v uplynulých čtyřech letech, kdy se dařilo realizovat připravené projekty. Měli jsme pocit, že bychom měli slíznout úspěch za to, co se povedlo. Ale voliči to asi vidí trochu jinak.
Může být nižší volební zisk ANO i důsledkem celostátní situace a politického dění?
Myslím, že neustálé hašteření v parlamentu mohlo mít vliv na to, že tak málo přišlo k volbám. Že jsou lidé politikou trošku znechucení. Ale těžko říct. Trošku jsem zklamaná z toho, že lidé nevyužívají svého práva, jak mohou určit, co se bude ve městě dít.
Kdy se rozběhnou vyjednávání o nové olomoucké vládě?
Vyjednávání už začala, ale nebudu k tomu říkat podrobnosti. Nemáme žádný termín stanovený. Myslím si, že vyjednávání budou složitá a že to bude trvat.
Některé strany mluví o možnosti širší koalice. Jak by mohla fungovat?
Takový model bychom asi nechtěli. Nikdy neříkej nikdy, ale bylo by to velice složité. Zvlášť, když by volební programy nebyly úplně ve shodě, to je pak velice těžká práce. Koalice pak funguje trochu jako malé zastupitelstvo, je to velice těžkopádné a zdlouhavé. Čím je koalice složená z méně členů, tím je operativnější a rychlejší v rozhodování a v řízení města.
Uměli byste si představit, že by byla koalice stejná jako v uplynulých čtyřech letech?
Na to vám neodpovím.
Spolupráce s koalicí SPD, Spojenci a Trikolora je pro vás variantou?
Žádná strana pro nás není taková, že bychom se nebavili o tom, jak bychom mohli fungovat.
Jak teď bude pokračovat práce pro Olomouc než dojde k vytvoření nové koalice? Ustavující zastupitelstvo v roce 2022 bylo přibližně měsíc po volbách.
Pokračovat budeme klasicky. Život na radnici se nezastaví, do poslední chvíle musíme pracovat. Jsou naplánované Rady města, další pracovní jednání a tak dále.