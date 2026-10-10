ANKETA: V Jihlavě vyhrál primátorův tým. Jak jste spokojeni s výsledky voleb?

Volební účast v Jihlavě se dostala na 41,22 %.
Kdo zůstal „pod čarou"?
Do vedení města nakonec nepromluví SPOLEK ZA ZDRAVOU JIHLAVU, Naše Česko a sdružení nezávislých kandidátů Jihlava srdcem, Motoristé sobě, Komunistická strana Čech a Moravy a Sociální demokracie a Levice. Tato uskupení zůstala pod potřebnou pětiprocentní hranicí.
Kde sečetli nejrychleji?
Vůbec první obcí na Vysočině, z níž přišly výsledky komunálních voleb, byla obec Lovčovice na Třebíčsku, a to ve 14:30. K urnám přišlo 38 z celkových 55 voličů. Na Jihlavsku byly první sečtenou obcí Plandry v čase 14:50. Bylo zde zaznamenáno 57 platných volebních lístků.
V Lovčovicích byla jediná kandidátní listina Sdružení nezávislých kandidátů se šesti jmény. Volilo se pětičlenné zastupitelstvo.
Kde se vůbec nevolilo?
K hlasovacím urnám lidé na Vysočině nešli jen v obci Slavníč na Havlíčkobrodsku. V komunálních volbách se nehlasovalo ani v obci Píšť na Pelhřimovsku, kde se ale konaly senátní volby.
Ve Slavníči nikdo kandidátní listinu nepodal, v obcí Píšť kandidáti postupně od své kandidatury odstoupili.
První tři sečtené okrsky v rámci ČR
Data z prvního okrsku převzal Český statistický ve 14.28. Jednalo se o okrsek v Miskovicích v okrese Kutná Hora. Jako druhý byl zpracován okrsek Lovčovice na Třebíčsku a jako třetí Hvožďany na Domažlicku.
V 16 obcích na Jihlavsku už je od 14:00 jisté, kdo usedne v zastupitelstvu - kandidovalo zde stejné množství kandidátů, jako je zastupitelských mandátů. Příkladem na Jihlavsku je třeba Rohozná, Třeštice nebo Růžená.
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Senátní volby
Kromě komunálních voleb vybírali voliči také senátory, a to ve třetině obvodů. Konkrétně na Vysočině šlo o obvod 15 Pelhřimov a 51 Žďár nad Sázavou.
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Volby očima policie na Vysočině
Na klidný průběh voleb dohlížela v pátek i v sobotu policie. „V Kraji Vysočina jsme nemuseli řešit žádnou mimořádnou událost v souvislosti s průběhem voleb," sdělila ve 14:45 krajská policejní mluvčí Dana Čírtková.
Volby v roce 2022
Před čtyřmi lety vyhrálo volby v Jihlavě hnutí ANO. Dostalo 28,5 procenta hlasů, skoro o šest procent víc než druhá koalice ODS a lidovců. Třetí bylo hnutí SPD. Hlasovalo pro něj téměř deset procent voličů. Čtvrtí Starostové za ním zaostali asi o šest desetin procenta. Piráti s Fórem Jihlava získali 8,3 procenta hlasů. Volební účast byla přes 44 procent.