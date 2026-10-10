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Záludnosti dědického práva: Druh či družka jsou v nevýhodě, dědická smlouva nesmí ošetřit celou pozůstalost

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Dennívýzva
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Dědické právo většinou velmi spravedlivě chrání nároky zejména potomků, tak jak to známe po generace. Umí ale také zamíchat kartami, někdy docela nepředvídatelně. S různými sešívanými rodinami, nesezdaným partnerstvím a dalšími dnes běžnými životními situacemi totiž zákonná pravidla ne vždy počítají tak, jak by zúčastnění očekávali. Je proto dobré zajímat se o vlastní situaci a nepříjemnou otázku dědictví si položit včas. Člověk pak může učinit kroky, kterými své blízké zabezpečí lépe.
Záludnosti dědického práva: Druh či družka jsou v nevýhodě, dědická smlouva nesmí ošetřit celou pozůstalost

Záludnosti dědického práva: Druh či družka jsou v nevýhodě, dědická smlouva nesmí ošetřit celou pozůstalost

Zdroj: iStock
Doba čtení 9 min

Článek byl publikován 10.10.2026 18:17

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Home-in-Cube

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