Většina zahrádkářů po sklizni skleník zamkne a odejde. Na jaře je čeká plíseň, vyčerpaná půda a o třetinu menší úroda

První krok při údržbě skleníku začíná hned po sklizni posledního ovoce a zeleniny. Starý rostlinný materiál totiž může být místem výskytu chorob a škůdců. Jeho rychlé odstranění minimalizuje riziko přenosu těchto problémů na nové plodiny.
Proč začít právě rostlinami
Odstranění zbytků rostlin pomáhá podle informací od
Agriseta zlepšit cirkulaci vzduchu, což je zásadní pro prevenci růstu plísní a udržení zdravějšího prostředí pro pěstování. Po odstranění staré zeleně navíc ztrácejí plevele svou konkurenční výhodu, což usnadňuje jejich regulaci a likvidaci. Zdroj fotografie: Freepik Zbavit se starých rostlin, dezinfikovat půdu, vyčistit skleník a navézt novou zeminu – to je základ, který byste svému skleníku měli věnovat. Dezinfekce půdy a povrchu
Jakmile jsou staré rostliny odstraněny, je čas zaměřit se na čistotu půdy a konstrukčních prvků skleníku. To je dobré rozdělit do několika kroků.
Pokud se u vás v minulosti vyskytly choroby přenášené půdou, zvažte metody použití ekologicky bezpečných chemikálií. Při mírných problémech může stačit důkladné obracení půdy, které substrát ozdraví. Naopak v případě těžších infekcí je lepší zeminu kompletně vyměnit. K čištění všech povrchů včetně stěn, podlah a lavic ve skleníku použijte dezinfekční roztok. Zvláštní pozornost věnujte běžným kontaktním místům, jako jsou kliky dveří a nářadí. Dezinfikujte také veškeré zahradnické nářadí a vybavení používané během sezóny, abyste zabránili křížové kontaminaci. Pozornost věnujte i plášti
Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození vnějšího pláště ( rozbité sklo nebo prasklé plastové kryty vyměňte nebo opravte, aby bylo zachováno izolované prostředí). Také vyčistěte a zkontrolujte ventilační systémy a pokud je to třeba, otestujte pH půdy. Kyselou můžete vylepšit vápnem, tu příliš zásaditou zase rašelinou.
Zdroj fotografie: Freepik Když skleník pro aktuální sezónu doslouží, je třeba se o něj řádně postarat. To se neobejde bez několika důležitých kroků.
Radu na závěr nám dal zahradník Lukáš N. z Radostovic:
„Zvažte také střídání druhů plodin pěstovaných v různých částech skleníku, abyste zabránili vyčerpání půdy a omezili hromadění škůdců. Udělat si plán výsadby na příští rok už letos, kdy máte umístění již odplozených rostlin čerstvě v paměti, se opravdu vyplatí.“
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři