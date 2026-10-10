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Russell nechápe, co se s Mercedesem od pátku do soboty stalo

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Sobota Georgea Russella v Singapuru začala nejhůře, jak mohla. Po havárii ve sprintu přišel o potenciálních osm bodů a navíc si zkomplikoval situaci před kvalifikací, ve které mu však ve skutečnosti o nic nešlo.
Russell nechápe, co se s Mercedesem od pátku do soboty stalo

Russell nechápe, co se s Mercedesem od pátku do soboty stalo

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.10.2026 20:11

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