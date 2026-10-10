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Generál Řehka potvrdil tipy bookmakerů, do senátních voleb půjde z prvního místa

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Do druhého kola senátních voleb v obvodu Plzeň-město postoupil bývalý náčelník generálního štábu Karel Řehka (STAN). Za týden se utká s náměstkyní plzeňského primátora pro školství Lucií Kantorovou (ANO). Dosavadní senátor Lumír Aschenbrenner (ODS) tak svůj mandát neobhájil.
Generál Řehka potvrdil tipy bookmakerů, do senátních voleb půjde z prvního místa

Generál Řehka potvrdil tipy bookmakerů, do senátních voleb půjde z prvního místa

Zdroj: Zuzana Pešková
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.10.2026 19:39

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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