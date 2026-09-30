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Hrabat či nehrabat: na spadané listí se musí chytře

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Dennívýzva
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Každý rok je to stejné. Ze stromů padá mlčky barevné listí a vy musíte uchopit zahradní hrábě s jejichž pomocí si s ním poradíte. Nabízí se ale otázka, zda je skutečně nutné odstraňovat listí úplně odevšad. Rovnou vám prozradíme, že není.
Listí

Listí

Zdroj: Foto: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 30.09.2026 11:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

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