Hrabat či nehrabat: na spadané listí se musí chytře

Každý rok je to stejné. Ze stromů padá mlčky barevné listí a vy musíte uchopit zahradní hrábě s jejichž pomocí si s ním poradíte. Nabízí se ale otázka, zda je skutečně nutné odstraňovat listí úplně odevšad. Rovnou vám prozradíme, že není.
Kde nemá listí co dělat
Spadané listí musíme bezpodmínečně odstranit z chodníčků, dlažby a obecně z pevněných ploch na vaší zahradě.
Jednak na nich vytváří za vlhka nebezpečně kluzký povrch a jednak zadržovaná vlhkost tyto povrchy poškozuje. Stejně tak je nezbytně nutné vyčistit od listí všechny okapy, které může ucpat a donutit vodu stékat na fasádu. To je logicky taktéž velmi nepříjemné a potenciálně nebezpečné.
Pak zde máme trávník. Tam už je situace trochu jiná. Rozhodně by trávník neměla pokrývat souvislá vrstva spadaného listí.
Výsledkem by byl nedostatek vzduchu i slunečního světla, což by mohlo trávník zadusit. Je ale třeba říct, že není nutné listí vždy hrabat. Většinou stačí přejet zahradu mulčovačkou a spadané listí nadrtit na jemné kousky. Z cest a jiných betonových či dlážděných ploch je třeba listí odstranit vždy. Foto: Pixabay Zkuste listí využít
Část spadaného listí ale rozhodně shrabejte. Rozprostřete ho na své záhony, kde bude tvořit peřinu chránící rostliny před mrazem.
Někde v rohu zahrady, nebo třeba pod keřem, potom vytvořte z listí větší hromádku. Je docela dobře možné, že se vám do ní nastěhuje ježek hledající přístřešek na zimu.
Dalším způsobem využití spadaného listí je příprava tzv. listovky. Jedná se vlastně o výživnou zeminu, kterou lze přidávat do substrátů. Vytvoříte ji tak, že listím naplníte černé pytle, pokropíte je vevnitř vodou a do pytlů uděláme několik otvorů.
Listí se začne přirozeně rozkládat až se z něj stane zmíněná listovka. Nevýhodou je, že to trvá opravdu dlouho a doba rozkladu běžně činí jeden až jeden a půl roku.
Je možné, že jste byli v minulosti zvyklí listí také pálit. Tak na to už dnes zapomeňte. Pálení listí na otevřeném ohni je zakázáno pod pokutou až 50 000 korun. Úřadům ale tento zákaz zase tolik vyčítat nemůžeme. Při pálení listí skutečně dochází k uvolnění nebezpečných karcinogenních látek a prachových částic.
FAQ – Nejčastější dotazy na zahradní listí
Kde je nutné spadané listí odstranit?
Listí musíte uklidit z dlážděných chodníků a z okapů.
Je nutné trávník před zimou vždy kompletně shrabat?
Není to nutné, souvislou vrstvu listí stačí přejet mulčovací sekačkou a nadrtit na jemné kousky.
Jaké jsou užitečné způsoby, jak spadané listí na zahradě využít?
Můžete jím zakrýt záhony proti mrazu, vytvořit úkryt pro ježky nebo nechat rozložit na listovku.
Zdroje informací: Autorka
https://www.dumazahrada.cz/zahrada/listi-uklid-vyuziti-listovka-kompost-podzim/ Náhledové foto: Pixabay
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Hrabat či nehrabat: na spadané listí se musí chytře
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