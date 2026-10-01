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Bobkový list mimo kuchyni: Přírodní aroma a pohlcovač pachů

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Používáte bobkový list pouze v kuchyni? Výrazná vůně a obsah aromatických látek ale mohou přijít vhod i mimo vaření. Sušený bobkový list lze využít například při provonění domácnosti, ve skříni nebo jako jednoduchou součást domácích rituálů proti zatuchlému vzduchu. Stačí přitom několik lístků, které máte možná běžně v kuchyni.
Bobkový list

Bobkový list

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.10.2026 07:00

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