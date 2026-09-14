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Tento týden v seriálu Ulice: Magda terčem výčitek, Adrianiny potíže s bývalým partnerem a Vanda na konci sil

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Tento týden v seriálu Ulice čekají oblíbené hrdiny těžká rozhodnutí. Vladimír najde v autě podivný vzkaz a Vanda pod tíhou péče o Luďka padá vyčerpáním.
Ulice

Ulice

Zdroj: FOTO:Distr. TV Nova
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