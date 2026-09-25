Montreal má tři gólmany a místo jen pro dva. Dobeš o své roli mluví jinak, než by fanoušci čekali

- V play off odchytal všech 19 zápasů Montrealu a dovedl tým do finále Východní konference.
- Podle webu MoneyPuck zastavil 13,3 gólu nad očekávání, nejvíc ze všech brankářů vyřazovacích bojů.
- O místo chce bojovat se zkušeným Samuelem Montembeaultem a talentovaným Jacobem Fowlerem na rovinu.
- Generální manažer Kent Hughes nechce začít sezonu se třemi gólmany.
- Cílem je Stanley Cup, loni k němu podle Dobeše chybělo sedm výher.
Ještě před rokem na velkou šanci teprve čekal. Dnes má Dobeš za sebou sezonu, po které s ním Montreal podepsal tříleté prodloužení smlouvy. NHL Network ho v létě zařadila na desáté místo žebříčku nejlepších gólmanů současnosti. Do kempu přesto nevstupuje jako pán brankoviště.
Z dvojky až do finále konference
Sezonu začínal jako dvojka, po sérii výborných výkonů ale převzal roli jedničky. Od března vyhrál deset ze čtrnácti zápasů s úspěšností zákroků 92,4 procenta a v play off mu trenéři věřili bez výhrad. Odchytal devatenáct utkání a Canadiens došli až do finále Východní konference.
Podle webu MoneyPuck zachránil ve vyřazovacích bojích 13,3 gólu nad očekávání, nejvíc ze všech brankářů. V hlasování o nejlepšího gólmana ligy pak skončil třetí za hvězdnými Connorem Hellebuyckem a Andrejem Vasilevským.
Tři gólmani, dvě místa
Právě proto zní jeho slova na startu kempu nečekaně skromně. Podle serveru NHL.cz Dobeš zdůraznil, že má Montreal kvalitní trojici brankářů. Montembeault i Fowler ho podle něj loni hodně podporovali. „Přišlo by mi nefér tvrdit, že je to moje místo,“ vysvětlil. Bojovat podle něj budou všichni a chytat bude ten, kdo si to nejvíc zaslouží.
Místa přitom budou nejspíš jen dvě. Hughes to na golfovém turnaji klubu řekl bez obalu. „Do kempu s víc než třemi brankáři ano, do sezony nejspíš ne,“ uvedl. Fowler má za sebou první sezonu v NHL s devíti výhrami ze sedmnácti startů, průměrem 2,43 a úspěšností 90,8 procenta. Montembeault odchytal 25 zápasů a připsal si deset výher. Fowlera přitom klub může poslat na farmu bez rizika, že by o něj přišel na listině volných hráčů. Vztahy mezi trojicí zůstávají přátelské, podle Montembeaulta chodí všichni tři každý čtvrtek společně na pilates.
Sedm výher od snu
Dobeš ví, že ani jeho průlomový ročník nebyl bez vrásek. Lidé si pamatují, jak mu v play off skandovalo celé Bell Centre. On si ale vybavuje i zápasy, kdy se trápil a nebyl nejlepší. Nic proto nechce uspěchat. Cíl má jasný: zopakovat loňskou jízdu a dojít až ke Stanley Cupu, ke kterému Canadiens podle něj chybělo sedm výher. Spokojený s tím, čeho tým dosáhl, rozhodně není.
K sezoně přistupuje den po dni. Připouští, že za dva týdny už v Montrealu být nemusí, protože v hokeji je to dlouhá doba. V pětadvaceti ale chytá za Canadiens a chce si to užít, čas podle něj letí strašně rychle.