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Montreal má tři gólmany a místo jen pro dva. Dobeš o své roli mluví jinak, než by fanoušci čekali

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Loni v play off podržel Montreal až do finále konference a v hlasování o nejlepšího brankáře ligy skončil třetí. Přesto český gólman Jakub Dobeš vstupuje do kempu Canadiens s tím, že post jedničky za svůj nepovažuje. Klub přitom do sezony nejspíš pošle jen dva ze tří brankářů.
Montreal má tři gólmany a místo jen pro dva. Dobeš o své roli mluví jinak, než by fanoušci čekali

Montreal má tři gólmany a místo jen pro dva. Dobeš o své roli mluví jinak, než by fanoušci čekali

Zdroj: Montreal Canadiens
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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