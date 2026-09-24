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Michael Douglas slaví 82. Z kdysi obávaného svůdníka je dnes křehký senior, jeho žena slaví ve stejný den

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Americký herec Michael Douglas slaví narozeniny po boku své o pětadvacet let mladší manželky. Nejnovější rodinné snímky odhalují jeho fyzickou proměnu.
Catherine Zeta-Jones a Michael Douglas (2012)

Catherine Zeta-Jones a Michael Douglas (2012)

Zdroj: FOTO:David Shankbone, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ReadZone

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