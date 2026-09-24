Michael Douglas slaví 82. Z kdysi obávaného svůdníka je dnes křehký senior, jeho žena slaví ve stejný den

Catherine Zeta-Jones a Michael Douglas (2012), FOTO: David Shankbone, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons Catherine Zeta-Jones a Michael Douglas (2012), FOTO: David Shankbone, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons Catherine Zeta-Jones a Michael Douglas (2012), FOTO: David Shankbone, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons Catherine Zeta-Jones a Michael Douglas (2012), FOTO: David Shankbone, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons Catherine Zeta-Jones a Michael Douglas (2012), FOTO: David Shankbone, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons Catherine Zeta-Jones a Michael Douglas (2012), FOTO: David Shankbone, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons
Americký herec Michael Douglas slaví dvaaosmdesáté narozeniny a pozornost veřejnosti stále více přitahuje jeho viditelná fyzická proměna. Někdejší lamač ženských srdcí dnes působí jako křehký senior s bílými vlasy. 25. září již tradičně oslaví po boku své manželky Catherine Zeta Jones, slavná herečka totiž se svým mužem sdílí stejné datum narození, dělí je však věkový rodzíl pětadvaceti let. Odlišné rodinné zázemí a skromné herecké začátky
Michael Douglas se narodil v New Brunswicku do rodiny známého herce Kirka Douglase. Začátky jeho herecké dráhy nebyly nijak oslnivé. Koncem 60. let sdílel v New Yorku byt s kolegou
a oba tehdy platili za nájem pětasedmdesát dolarů měsíčně. Větší kariérní zlom mu přineslo až natáčení filmu Přelet nad kukaččím hnízdem a zisk prestižní zlaté sošky Oscara. Dannym DeVitem
Jeho manželka Catherine Zeta Jones pochází úplně z jiných poměrů. Vyrůstala v chudé katolické rodině ve velšském pobřežním městě Swansea. Matka pracovala jako švadlena a otec obchodoval s cukrovinkami. Herectví budoucí hvězdu lákalo už od dětství a v jedenácti letech získala roli v londýnském muzikálu Annie. V patnácti letech se přestěhovala do Londýna nastálo.
Odvážná věta na festivalu a velkolepá svatba v New Yorku
Cesty obou herců se poprvé protly na podzim roku 1998 během filmového festivalu ve francouzském Deauville. Douglas tehdy po krátkém rozhovoru sebevědomě prohlásil, že se stane otcem jejích dětí. Děvětadvacetiletou Zetu Jones ale jeho výrok vůbec neoslovil a ze schůzky docela rychle odešla. Gesto s velkou omluvou a obrovskou kyticí růží ale zafungovalo.
V listopadu roku 2000 proběhla velkolepá svatba v newyorském hotelu Plaza. Manželé společně vychovali syna Dylana a dceru Carys. Obě děti úspěšně vystudovaly Brownovu univerzitu a pomalu kráčí ve stopách svých rodičů. Syn se pohybuje spíše za kamerou a dcera působí jako modelka a příležitostná herečka. Syn z prvního manželství Cameron si po složitém období plném boje se závislostmi našel cestu k herectví a udělal z otce dvojnásobného dědečka.
Vzájemná opora v obdobích plných obav o zdraví
Vztah dvojice prošel několika opravdu náročnými zkouškami. V roce 2010 lékaři Douglasovi diagnostikovali rakovinu jazyka ve čtvrtém stadiu a stála před ním velmi vyčerpávající léčba. Zeta Jones zase ve stejném období podstupovala dobrovolné hospitalizace kvůli bipolární poruše.
Velký tlak a neustálá pozornost médií si vybraly svou daň v podobě odloučení v roce 2013. Pár měsíců žili odděleně a snažili se vyřešit nahromaděné problémy. Nakonec k sobě znovu našli cestu.
„Každý pár má těžké časy, jen na nás je to víc vidět,“ vysvětlil Douglas v rozhovoru pro americkou stanici ABC News. Otevřená komunikace o zdravotních potížích jim oběma pomohla situaci zvládnout. Proměna v křehkého seniora a čas věnovaný nejbližším
Aktuální snímky na
sociálních sítích nabízejí velmi detailní pohled do současného života hollywoodské hvězdy. Z vitálního muže se stal velmi křehký senior s pohublou tváří. Během podepisování fotografií nebo při pózování se svou rodinou působí fyzicky velmi zranitelně. I přes jeho vizuální proměnu si ale zachovává svůj typický laskavý úsměv.
Svůj volný čas dnes nejraději tráví v rodinném kruhu na své usedlosti na španělském ostrově Mallorca. Právě za propagaci tohoto místa nedávno převzal čestné ocenění. Během slavnostní akce na sebe velkou pozornost strhla mladá dcera Carys v elegantním černém topu, se kterou se otec láskyplně vedl za ruku. Společné stárnutí po boku manželky zvládá herec v naprostém klidu a obklopen svými dětmi.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb, idnes, instagram).