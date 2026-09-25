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Celozrnné pečivo nemusí vyhovovat každému, má své výhody i nevýhody

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Někdo s oblibou konzumuje pouze celozrnné pečivo a tomu „obyčejnému“ se vyhýbá. Druhý zase raději obyčejné pečivo, protože mu prostě víc chutná, oproti celozrnné variantně, i když ví, že celozrnné je z nutričního pohledu výživnější. Ono jako úplně vše, má i konzumace celozrnného pečiva své pro i proti. Společně se dnes na toto téma zaměříme.
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Zdroj: Neznámý zdroj
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...

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