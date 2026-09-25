Slané palačinky nejsou jen nouzovkou na večeři: Variabilní recept na placky, do kterých zabalíte sýr, šunku i zbytky z lednice

dělám nejčastěji ve chvíli, kdy v lednici zůstane kousek sýra, pár plátků šunky a Slané palačinky jarní cibulka, která už má nejlepší dny za sebou. Žádná velká kuchařská událost. Spíš poctivé domácí jídlo, které se hodí k večeři, k pozdní nebo druhý den do krabičky. Těsto je bez cukru, takže se drží čistě slané chuti. snídani Jednoduchá palačinka z pánve, víc se od ní vlastně nechce.
U slaných palačinek se vyplatí nepodcenit hlavně konzistenci.
Těsto nemá být zbytečně husté, jinak se na pánvi nerozlije do tenké vrstvy a výsledek připomíná spíš něco mezi a lívancem omeletou. Základ zůstává stejný jako ve většině letošních receptových přehledů: mouka, mléko, vejce a sůl. Cukr sem tentokrát nepatří. Co se přidá dál, to už většinou rozhodne lednice. Někdo hotové palačinky plní a překládá, tady se ale sýr, šunka i cibulka vmíchají rovnou do těsta. Je to rychlé, trochu méně uhlazené, ale praktické. Recept na rychlé slané palačinky
Doba přípravy: 25 minut Co potřebujeme Suroviny na těsto 2 hrnky mléka 2 hrnky hladké mouky 2 ks vejce 1/2 lžičky soli Dále si nachystejte 2-3 ks jarní cibulky 150 g sýru gouda 80 g šunky 1/2 ks nivy podle potřeby olej na smažení Postup přípravy slaných palačinek s náplní „co dům dá“
1. Do větší mísy nalijte
mléko, přisypte hladkou mouku a přidejte sůl. Metličkou směs prošlehejte tak, aby v ní nezůstaly viditelné hrudky. Chvíli to trvá, ale vyplatí se.
2. Přidejte
vejce a těsto znovu pořádně promíchejte. Když se zdá příliš hutné, přilijte 2 až 3 lžíce mléka. Správně má z naběračky téct, ne se z ní odlepovat po těžkých kusech. Foto: Se souhlasem kanálu Vaření s Jančou, Slané palačinky nejsou jen nouzovka na večeři: Variabilní klasika, do které zabalíte sýr, šunku i zbytky z lednice
3.
Jarní cibulku nasekejte najemno, šunku nakrájejte na drobné kousky. Goudu nastrouhejte, nivu rozdrobte prsty nebo vidličkou. Všechno přidejte do mísy a vmíchejte do těsta.
4. Pánev lehce potřete
olejem a rozehřejte ji na středním plameni. Naběračkou nalijte část těsta, roztáhněte ho po pánvi a palačinku opékejte asi 2 až 3 minuty z první strany. Foto: Se souhlasem kanálu Vaření s Jančou, Slané palačinky nejsou jen nouzovka na večeři: Variabilní klasika, do které zabalíte sýr, šunku i zbytky z lednice
5. Jakmile okraje zpevní a spodní strana zezlátne, palačinku opatrně otočte. Druhá strana bývá hotová rychleji, většinou stačí 1 až 2 minuty.
6. Hotové palačinky dávejte na talíř. Dají se jíst jen tak, se zeleninou nebo s trochou zakysané smetany vedle. Nejrychleji mizí ještě teplé, aspoň u nás to tak bývá pokaždé.
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TIP: Pokud chcete výraznější chuť, vmíchejte do těsta špetku čerstvě mletého pepře. S nivou si rozumí velmi dobře. Často kladené otázky o slaných palačinkách
Lze těsto připravit dopředu?
Ano, pár hodin v lednici vydrží bez problémů. Před smažením ho ale znovu promíchejte, protože mouka i sýr mají tendenci sedat ke dnu mísy.
Proč se mi palačinky trhají?
Nejčastěji bývá těsto moc husté nebo pánev ještě není dost rozpálená. První stranu nechte zatáhnout a nespěchejte s obracením. A první palačinka se nepovede občas každému, i když už jich dělal desítky.
Jsou vejce v receptu jen kvůli chuti?
Ne. Vejce těsto spojí a pomáhají palačince držet tvar. Podle Healthline navíc přidávají bílkoviny a další živiny, což se u rychlého jídla počítá.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline, Se souhlasem kanálu Vaření s Jančou