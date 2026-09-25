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Slané palačinky nejsou jen nouzovkou na večeři: Variabilní recept na placky, do kterých zabalíte sýr, šunku i zbytky z lednice

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Slané palačinky mám ráda hlavně ve dnech, kdy v lednici zbyde kus sýra, pár plátků šunky a dvě jarní cibulky, které už se tváří, že chtějí být konečně použité. Je to obyčejné jídlo, ale přesně ten typ obyčejnosti, který funguje k večeři, k pozdní snídani i do krabičky na druhý den.
Fotografie ke slaným palačinkám

Fotografie ke slaným palačinkám

Zdroj: Foto: Se souhlasem kanálu Vaření s Jančou, Slané palačinky nejsou jen nouzovka na večeři: Variabilní klasika, do které zabalíte sýr, šunku i zbytky z lednice
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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