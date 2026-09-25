3 páteční večeře, které mají energii restaurace a pracovní náročnost toastu

Máme řešení i pro chvíle, kdy se ti nechce stát u plotny. Naštěstí existují celé kolekce večeří hotových pod dvacet nebo třicet minut, což je přesně časový horizont, který jsme ochotné v pátek večer považovat za vaření.
1. Gnocchi cacio e pepe – sedm minut a podezřele dobrý výsledek
Potřebuješ hotové gnocchi, pecorino nebo parmazán, máslo a pořádnou dávku čerstvě mletého černého pepře. Gnocchi krátce uvař a nech si trochu škrobové vody. Na pánvi rozpusť máslo, rozvoněj pepř a přidej gnocchi. Stáhni teplotu a postupně vmíchej sýr a trochu vody z vaření, až vznikne lesklá krémová omáčka.
Navrch ještě pepř, trochu sýra a pokud chceš být velmi páteční, nalij si víno. Najednou nejsi člověk, který si uvařil rychlé těstoviny. Jsi osoba v malém římském bistru. Není nutné ověřovat lokaci.
2. Losos na pánvi + citronové máslo + rukolový salát
Losos je jeden z těch triků, které vypadají mnohem náročněji, než skutečně jsou. Filet osol, polož kůží dolů na rozpálenou pánev a nech ho pár minut skoro bez zásahu. Otoč, přidej kousek másla, citronovou kůru a kapku šťávy. Vedle promíchej rukolu, cherry rajčata, olivový olej a citron. Hotovo.
Pokud chceš něco navíc, přidej dobrý chleba. Ten umí z jakéhokoli jednoduchého talíře vytvořit „ano, dnes skutečně večeříme“.
3. Burrata, pečená rajčata a chleba, který vytře úplně všechno
Tohle je téměř podvod. Cherry rajčata dej do menší zapékací nádoby, přidej olivový olej, sůl, pepř, česnek a trochu chilli. Dej je na vysokou teplotu do trouby nebo air fryer, dokud neprasknou a nezačnou karamelizovat.
Na talíř polož burratu. Přelij přes ni horká rajčata i všechnu šťávu, přidej bazalku nebo rukolu a opečený chleba. A to je celé. Pokud máš balsamico, pár kapek. PoVARkud prosciutto, klidně přidej. Pokud nic dalšího nemáš, nikdo neumírá.
Páteční večeře totiž nemusí dokazovat, že umíš vařit. Má mít jednu důležitější vlastnost: má tě potěšit víc, než tě obtěžovala její příprava.
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Zdroje: Good Food – Dinner inspiration in under 20 minutes [1], Good Food – Quick and easy recipes [2], Good Food – 30-minute meal recipes [3].