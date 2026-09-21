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Mentalista: Baker měl k romantice výhrady, kolega zase dokázal roky skrývat, že je ve skutečnosti Velšan

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Úspěšný kriminální seriál Mentalista nabídl divákům perfektní vyšetřovatelskou iluzi. Za kamerou ale herci řešili nechuť k romantice i maskování svého původu.
Mentalista

Mentalista

Zdroj: FOTO:Warner Bros. / distr. TV Nova
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Seriálový svět

Seriálový svět je místem pro všechny, kteří rádi sledují televizní i streamovací tvorbu a chtějí vědět víc o svých oblíbených titulech. Přináší zajímavosti ze seriálového prostředí, informace o nových i zavedených pořadech, jejich postavách, hercích a dění před kamerou i v zákulisí.Vedle...

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