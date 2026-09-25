Prezident Pavel v New Yorku pořádně zaskočil ochranku. Jeho tempo přineslo scénu, kterou by za Zemana nezažili

Prezident Petr Pavel začal newyorský pracovní den během v Central Parku. A za nás je to rozhodně působivý začátek.
Petr Pavel se na sociálních sítích pochlubil fotografiemi z Central Parku v New Yorku, kde je zachycen v modrém trikotu během běhu. Ke snímku sám napsal: „Než začne maraton jednání v OSN, protáhl jsem nohy.“ Věta je to nenucená, skoro jako nějaká poznámka prohozená mezi dveřmi. Ostatně i proto fotografie z parku nezapadly, jak se v redakci In-Lifestyle.cz domníváme.
Ranní běh před jednáním, odpoledne ostrý projev
Prezident Petr Pavel si v jižní části Central Parku zaběhal, jak je patrné z jeho Instagramu, a později vystoupil na Valném shromáždění OSN, kde znovu tvrdě odsoudil Rusko a řekl, že představitelé Kremlu mají nést následky a stanout před soudem. Evidentně šlo jen o krátké vybočení z programu, který bývá pro státníky spíš sledem schůzek, přesunů a projevů než prostorem na volné dopoledne.
Prezident při běhu nebyl sám, kolem něj se pohybovala ochranka a lidé z doprovodu. V parku plném běžců to však nepůsobilo zvláštně, prostě další skupinka v běžeckém oblečení, jen s trochu jiným důvodem cesty.
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Nejde jen o sport. Je to vzkaz o stylu výkonu funkce
Tyto zdánlivě vedlejší momenty umí fungovat jako silná vizitka, jak jsme si v redakci všimli. Petr Pavel veřejnosti dlouhodobě ukazuje obraz prezidenta, který je fyzicky aktivní a nepůsobí dojmem, že ho úřad úplně oddělil od normálního rytmu života. V době, kdy lidé politikům často vyčítají odtrženost, to může působit sympaticky a hlavně lidsky.
A nejde jen o sympatie. Fyzická kondice a celkový způsob vystupování mohou ovlivňovat, jak lidé veřejnou osobnost vnímají. Výzkumy politického leadershipu ukazují, že z neverbálního projevu nebo fyzických znaků si lidé vytvářejí představy o síle, vitalitě a kompetenci. A nemusí jít zrovna o zápasení s medvědem.
Vybaví se i dřívější situace, kdy si Pavel v Praze zaběhal s finským prezidentem. Podobné momenty se u něj navíc neopakují jen jednou. Když prezident chodí běhat po Praze a stejně se představí i v New Yorku před jednáním OSN, je z toho vidět běžný návyk, ne nějaká jednorázová fotografie pro sociální sítě.
Srovnání, které se nabízí samo
Vedle toho se skoro samo vrací srovnání s érou Miloše Zemana. Jeho prezidentský obraz byl v mnoha ohledech postavený úplně jinak. Zeman se netajil tím, že má rád alkohol, cigarety ani vydatnější jídla a svůj životní styl nijak zvlášť nezakrýval. A pokud si s ním člověk spojí nějaký obraz odpočinku, pak snad nejspíš jeho relaxaci v nafukovacím člunu na Vysočině.
Nejde samozřejmě o jednoduchý souboj zdravého a nezdravého životního stylu. Prezident nemusí být běžec, aby dobře vykonával svou funkci. Rozdíl je spíš v obrazu, který oba muži veřejnosti nabízeli. U Zemana se často pracovalo s představou politika, který si rád dopřeje, zatímco Pavel dnes mnohem častěji ukazuje pohyb, sport a aktivní trávení času.
Běh v Central Parku před maratonem jednání nepřináší žádné politické body sám o sobě, ale ukazuje prezidenta jako člověka, který se i v nabitém programu snaží udržet v pohybu. Pro část veřejnosti může být takový obraz nejen sympatický, ale také motivační.
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Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Prezident Pavel v New Yorku nazul tenisky a prověřil svou ochranku. Za Miloše Zemana se v takovém tempu neběhalo byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.