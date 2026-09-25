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Domácí test v rámci prevence kolorektálního karcinomu odhalil varovný signál u každého sedmého účastníka

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Zdravotní pojišťovna OZP představila průběžné výsledky pilotního projektu SCREENING Z DOMOVA, který měl klientům usnadnit zapojení do screeningu rakoviny tlustého střeva a konečníku. K 16. září 2026 převzaly laboratoře vzorky od 314 účastníků. U 46 z nich, tedy u téměř 15 %, test odhalil skryté krvácení, které je potřeba dále vyšetřit.
Kolorektální karcinom

Kolorektální karcinom

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plné zdraví

Magazín zaměřený na to, jak pečovat o tělo i duši. Nabízí články o zdravé výživě, cvičení, prevenci nemocí a přírodních metodách podpory imunity. Nechybí ani rady pro duševní pohodu, tipy na relaxační techniky a inspirace pro aktivní životní styl. Vedle odborných informací tu najdete i praktické...

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