Zapomenutá bylinka našich babiček podpoří spánek i trávení. Ideální pro každého, koho trápí nervozita

Roste skoro v každé starší zahradě, voní po citronu a naše babičky ji měly vždycky po ruce. Zklidňovaly s ní rozbouřené nervy, snáz po ní usínaly a zaháněly s ní i tíhu v žaludku po vydatném obědě. Dnes na ni v regálech plných doplňků stravy spousta lidí úplně zapomněla. Přitom pomáhá přesně s tím, co dnešní uspěchané dny rozdávají na každém kroku.
Bylina našich babiček s vůní citronu
Řeč je o meduňce lékařské, latinsky Melissa officinalis. Poznáte ji podle svěže zelených srdčitých listů a nezaměnitelné citronové vůně, kvůli které si ji lidé někdy pletou s mátou. Znali ji už ve starověkém Egyptě a Řecku. Ve středověku ji mniši běžně pěstovali v klášterních léčitelských zahradách a sahali po ní, když nemohli spát, když je svírala úzkost nebo když je zlobil žaludek. Oblíbila si ji i známá středověká léčitelka Hildegarda z Bingenu.
Za jejími účinky stojí směs přírodních látek. V listech se skrývají vonné silice, kyselina rozmarýnová, flavonoidy a třísloviny. Dohromady působí jemně a pozvolna, takže meduňka nikoho nepřetíží ani rázně neuspí jako prášek.
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Nejznámější je meduňka svým vlivem na nervovou soustavu. Když se den nahromadí a hlava odmítá vypnout, dokáže zmírnit nervozitu, vnitřní napětí i tu nepříjemnou neklidnost. Nečekejte od ní zázrak ani okamžitou úlevu jako po tabletce, meduňka pracuje mírněji a hlavně tím, že vás přiměje zpomalit a odpočívat.
„Já osobně mám přípravky s obsahem meduňky vyzkoušené, a mohu je vřele doporučit,” uvedl pro Deník Filip Škarda, votický lékárník a člen představenstva České lékárnické komory.
S uklidněním nervů úzce souvisí i lepší spánek. Hrnek teplého nálevu vypitý navečer pomáhá rychleji usnout a míň se v noci probouzet, takže ráno vstáváte svěžejší. Na klidný spánek se meduňka odpradávna kombinuje s dalšími uklidňujícími bylinami, třeba s heřmánkem, levandulí nebo kozlíkem.
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Méně se ví, že meduňka umí uklidnit také rozladěné trávení. Dokáže totiž povolit křečovité stažení hladkého svalstva ve střevech, odborně se tomu říká spazmolytický účinek. Zároveň rozpohybuje tvorbu žluči a žaludečních šťáv, takže si po ní lépe poradíte i s vydatnějším jídlem.
Uleví proto při nadýmání a plynatosti. Nervy a žaludek spolu navíc úzce souvisejí, takže když se uklidní hlava, uleví se často i břichu.
Šálek, který si připravíte za pár minut
Nejjednodušší je čaj. Připravíte si ho v pár krocích:
Nasypte do hrnku jednu až dvě lžičky sušené natě, případně sáhněte po hrsti čerstvých lístků. Přelijte je asi 250 ml vody, která už ale nebublá. Nejlepší je teplota kolem 90 stupňů, protože prudký var by odpařil aromatické silice, v nichž je síla byliny. Hrnek hned zakryjte talířkem, ať vonné látky zůstanou uvnitř, a nechte nálev odstát zhruba čtvrt hodiny. Na klidnější usínání si dopřejte jeden šálek asi hodinu před spaním. Když řešíte těžký žaludek, dejte si dva až tři hrnky rozložené do dne a napijte se pokaždé po jídle. Přečtěte si také: Víte, k čemu je malý otvor ve víčku hrnce? 90 % Čechů ho používá špatně
Meduňku navíc snadno vypěstujete i doma. Zvládne ji i začátečník, vyhovuje jí slunce i lehký polostín a daří se jí na záhonu stejně jako v truhlíku na balkoně. Nejvíc silic mají lístky utržené krátce před rozkvětem, sušte je pak rozložené na vzdušném stinném místě.
Meduňku zvládne vypěstovat i začátečník, na zahradě i v truhlíku na balkoně. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Komu meduňka svědčí a kdy zpozornět
Meduňka patří mezi vůbec nejbezpečnější bylinky a s mírou si ji mohou dopřát děti i starší lidé. Těhotné a kojící ženy by se ale pro jistotu měly nejdřív poradit s lékařem. Její bezpečnost v těhotenství a při kojení totiž zatím není dostatečně prozkoumaná. A protože meduňka celkově zklidňuje a mírně tlumí, raději se silnému čaji vyhněte, pokud vás vzápětí čeká řízení nebo činnost, u které musíte být naplno bdělí.
Opatrní buďte hlavně tehdy, pokud berete prášky na spaní nebo léky na uklidnění, protože jejich tlumivý účinek může meduňka zesilovat. Obezřetní buďte i u léků na štítnou žlázu, jejichž účinek naopak může oslabovat. V obou případech se i u obyčejného bylinkového čaje raději nejdřív poraďte se svým lékařem. Totéž platí, když vás potíže se spánkem, trávením nebo nervozitou trápí dlouhodobě. Meduňka je milý pomocník do horších dnů, vážnější potíže ale patří do rukou odborníka.
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Zdroje: https://www.ireceptar.cz/zdravi/medunka-ucinky/, https://atlaslecivek.cz/bylinky/medunka-lekarska/, https://www.mojemedicina.cz/pruvodce-pacienta/zivotni-styl/bylinky-ve-vasi-lekarnicce/medunka-lekarska-pomuze-pri-nespavosti.html, https://www.herbatica.cz/blog/medunka-a-jeji-ucinky/, https://www.denik.cz/zdravi/medunka-proti-stresu-demenci/