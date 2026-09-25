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10 důvodů, proč milujeme Eddieho Hornimana. A ano, jeden z nich je, že je sexy i úplně oblečený

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Má titul, sídlo, dokonale padnoucí oblek a rodinný podnik, který rozhodně není zapsaný v sekci „tradiční anglické zemědělství“. Eddie Horniman měl být slušný aristokrat, který se omylem připletl k organizovanému zločinu. Jenže druhá řada The Gentlemen už nám definitivně ukázala něco jiného: ten muž se v průšvihu necítí ani zdaleka tak špatně, jak by měl.
10 důvodů, proč milujeme Eddieho Hornimana. A ano, jeden z nich je, že je sexy i úplně oblečený

10 důvodů, proč milujeme Eddieho Hornimana. A ano, jeden z nich je, že je sexy i úplně oblečený

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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