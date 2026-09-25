10 důvodů, proč milujeme Eddieho Hornimana. A ano, jeden z nich je, že je sexy i úplně oblečený

Netflix druhou sezonu The Gentlemen pustil začátkem září a Eddie je v ní už úplně jinde než v první řadě. Tudum ho popisuje jako muže, který už není zdráhavým vévodou hledajícím cestu ven z kriminálního světa, ale člověkem, který chce své impérium aktivně rozšiřovat. Theo James sám jeho druhosezonní verzi shrnuje jako někoho, kdo plně přijal možnost být současně aristokratem i zločincem.
Což je samozřejmě velmi špatná životní volba. A výborná televizní volba.
1. Protože vypadá, jako by měl vždycky plán
I když ho nemá. Eddie má talent vstoupit do místnosti uprostřed naprostého chaosu a vypadat, jako by tam přišel řešit menší administrativní komplikaci. Člověk vedle něj možná právě drží zbraň.
On má výraz, jako by chtěl říct: „Ano. To je nepříjemné. Vyřešíme.“
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2. Protože jeho humor nepotřebuje transparent „teď přichází vtip“
Suchý britský humor je velmi specifická disciplína.
Eddie nepotřebuje být nejhlasitější, dělat grimasy ani místnost přesvědčovat, že je zábavný. Často stačí jeden pohled nebo věta pronesená tónem člověka, který právě pochopil, že okolní lidé jsou úplní idioti. A my jsme doma.
3. Protože je sexy i úplně oblečený
A řekněme si to konečně nahlas. Dnešní seriály se někdy opravdu snaží velmi poctivě vysvětlit, že je určitý muž sexuálně atraktivní. Košile dolů. Sprcha. Postel. Strategické světlo. Eddie Horniman může stát v obleku, kabátu, košili a kravatě a problém je vyřešen.
Netflix dokonce letošnímu stylu The Gentlemen věnoval samostatný deep dive a Eddieho estetiku staví na bespoke tailoringu, klasických materiálech, vintage detailech a sebevědomí, se kterým je nosí. Čili ano. Vědecká analýza dokončena.
FOTO NETFLIX
4. Protože oblek na něm není uniforma. Je to výzbroj
Existují muži, kteří si vezmou oblek a vypadají, že právě čekají před konferenční místností. Eddie si vezme oblek a vypadá, že za deset minut buď koupí firmu, nebo někoho velmi kultivovaně vyděsí. Rozdíl není jen v krejčím. Je v postoji.
5. Protože není macho a přesto mu věříš, že může být nebezpečný
Nemusí permanentně zvyšovat hlas, mlátit do stolu ani nám každých osm minut připomínat, že je dominantní samec. Právě kontrola je na něm zajímavější. Když ji ztratí, všimneš si toho. A když ji neztratí v situaci, kdy by většina lidí už dávno pobíhala v kruhu, všimneš si toho ještě víc.
6. Protože je chytrý, aniž by seriál potřeboval světelný nápis „CHYTRÝ MUŽ“
Eddie rychle pozoruje, spojuje informace a učí se prostředí, ve kterém původně vůbec neměl být. A hlavně dělá chyby.
Kdyby každé jeho rozhodnutí bylo geniální, začal by být velmi rychle nesnesitelný. Jenže on občas přecení situaci, někoho podcení nebo se nechá vlastní ambicí zavést o kus dál, než plánoval. To mu paradoxně pomáhá. Není superhrdina v obleku. Je to velmi schopný muž, který zjistil, že má jednu nepříjemně použitelnou stránku osobnosti.
7. Protože má nervy na situace, po kterých bychom my potřebovaly dva týdny dovolené
Páteční porada byla náročná? Eddie by rád prohodil pár slov o svém týdnu. Kriminální dohody, rodinný majetek, velmi problematičtí lidé, hrozby a rozhodnutí, která by nám způsobila vyrážku už ve fázi kalendářové pozvánky. A on stále vypadá dobře. To je skoro urážlivé.
FOTO NETFLIX
8. Protože jeho morálka má překvapivě kvalitní klouby
První série dovolovala doufat, že Eddie je v podstatě slušný muž zatažený do něčeho, kam nepatří. Druhá už tuto představu docela vesele rozebírá.
Netflix přímo popisuje jeho novou ambici jako snahu škálovat vlastní impérium a rozšířit ho daleko za původní rodinné panství. A třetí sezona už byla potvrzena, takže jeho morální rekonstrukce zjevně ještě nekončí. Což je špatně. Pokračujte.
9. Protože postupně zjišťujeme, že „slušný aristokrat“ byla možná jen první vrstva
Tohle je na Eddiem asi nejzábavnější. Kriminální svět z něj nevytvořil úplně jiného člověka. Spíš otevřel dveře něčemu, co tam pravděpodobně čekalo už dávno. Ambice. Soutěživost. Ochota riskovat. A velmi zajímavá schopnost říct si: když už jsme v tom, můžeme to dělat pořádně.
10. Protože vypadá dokonale právě ve chvíli, kdy se všechno kolem něj rozpadá
A tady jsme doma. Eddie není přitažlivý proto, že je vzorem zdravého partnerství, morální konzistence a klidného rodinného života. Je přitažlivý proto, že je kombinací elegance a problému.
Ve skutečném životě by muž s rodinným drogovým impériem možná nebyl ideální první volba pro společnou hypotéku. Na obrazovce můžeme být trochu méně zodpovědné. Zvlášť když má takový oblek.
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Zdroje: Netflix Tudum – Eddie Wants It All in The Gentlemen Season 2 — and It’ll Cost Him [1], Netflix Tudum – The Gentlemen Season 2 Cast: Meet Eddie’s Growing Empire of Allies and Enemies [2], Netflix Tudum – Eddie Horniman’s 7 Rules for Living like The Gentlemen Season 2 [3], Netflix Tudum – The Gentlemen Will Return for Season 3 [4].