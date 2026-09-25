Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
5 min

Kdyby nevyhynuli mastodonti, možná bychom dnes nejedli dýně. Jejich zmizení změnilo evoluci rostlin

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Dnešní dýně, cukety a tykve působí jako samozřejmá součást jídelníčku. Jejich divocí předkové by nám ale chutnali podstatně méně. Byli tvrdí, mimořádně hořcí a jejich ideálními zákazníky nebyli lidé, ale obří býložravci pleistocénu. Když megafauna zmizela, rostliny přišly o partnera, který jim po tisíce let pomáhal přežít.
Kdyby nevyhynuli mastodonti, možná bychom dnes nejedli dýně. Jejich zmizení změnilo evoluci rostlin

Kdyby nevyhynuli mastodonti, možná bychom dnes nejedli dýně. Jejich zmizení změnilo evoluci rostlin

Zdroj:
Reklama
Další články z Kód Enigma
Tsewang Paljor: Muž, kterého svět 30 let znal jako Green Boots. Dnes se ukazuje, že za nejslavnějším tělem na Everestu je možná zcela jiný příběh
Tsewang Paljor: Muž, kterého svět 30 let znal jako Green Boots. Dnes se ukazuje, že za nejslavnějším tělem na Everestu je možná zcela jiný příběh
Histamin umí potrápit trávení i spustit alergické potíže. V mozku má ale úplně jinou práci
Histamin umí potrápit trávení i spustit alergické potíže. V mozku má ale úplně jinou práci

Histamin si většina lidí spojí s kýcháním, svěděním a antihistaminiky. V mozku ale funguje také jako...

Prezidentův švagr, tajné informace a zlato za miliony. Black Friday roku 1869 začal jako dokonale promyšlená manipulace
Prezidentův švagr, tajné informace a zlato za miliony. Black Friday roku 1869 začal jako dokonale promyšlená manipulace

Jay Gould a Jim Fisk nechtěli na ceně zlata jen vydělat. Chtěli ji ovládnout. K tomu potřebovali...

Mají velikost tloušťky vlasu, ale začínají fungovat způsobem, ze kterého všechny konspirátory zamrazí. Mikroroboti se poprvé naučili něco, co běžně dělají jen živé organismy
Mají velikost tloušťky vlasu, ale začínají fungovat způsobem, ze kterého všechny konspirátory zamrazí. Mikroroboti se poprvé naučili něco, co běžně dělají jen živé organismy

Mikroskopičtí roboti už uměli chodit, měřit okolí nebo si mezi sebou předávat signály. Teď vědci z...

Moucha má šest nohou, myš čtyři a člověk dvě. Přesto při chůzi používáme překvapivě stejné pravidlo
Moucha má šest nohou, myš čtyři a člověk dvě. Přesto při chůzi používáme překvapivě stejné pravidlo

Tři těla, která se od sebe téměř nemohou lišit víc, mají při pohybu něco společného. Vědci našli stejné...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

KodEnigma.cz se věnuje zajímavostem napříč obory – od přírody a historie přes vědu, vesmír až po záhady a nečekané objevy. Články otevírají témata, která dokážou překvapit, inspirovat i přimět k zamyšlení. Silnou stránkou webu je pestrost – jednou narazíte na příběhy dávných civilizací, jindy na...

Všechny články tohoto autora →
Kód Enigma
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.