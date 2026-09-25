Poslední hodiny Freddieho Mercuryho: Zpíval, ačkoliv už mu docházely síly a přiznal se až den před smrtí

Freddie Mercury odešel v listopadu 1991. Jeho život byl mimořádný, poslední měsíce už mu však kvůli nemoci docházely síly.
O posledních týdnech Freddieho Mercuryho se toho ví překvapivě hodně, jak jsme se pokusili na In-Lifestyle shrnout. Pomáhají vzpomínky lidí, kteří s ním zůstali až do konce, především jeho osobního asistenta Petera Freestona. Víme, že Mercury trávil většinu času doma v Garden Lodge, že se o něj starali jeho nejbližší a že ještě v roce 1991 chodil do studia a nahrával. Za obrazem nemocného zpěváka, který se pomalu stahoval z veřejnosti, tak zůstával člověk, který se snažil žít a pracovat, co nejdéle to šlo.
Od Farrokha Bulsary k ikoně skupiny Queen
Freddie Mercury se narodil jako Farrokh Bulsara v Zanzibaru, později se s rodinou přestěhoval do Británie. Během 70. let se stal frontmanem skupiny Queen, tedy kapely, která výrazně změnila podobu rockové scény. Oficiální web
Freddie Mercury připomíná skladby Bohemian Rhapsody, Somebody to Love nebo We Are the Champions.
Jen seznam slavných písní je ale v jeho případě málo. Mercury měl zvláštní schopnost ovládnout pódium: pohybem, gestem, hlasem, někdy i jediným pokynem k publiku. Stadion na něj reagoval okamžitě.
Jiří Wimmer by dnes slavil 83. narozeniny: Rozdával smích, sám však bojoval s démony Muž, kterého veřejnost neznala
O tom, jaký Mercury býval mimo pódium, později mluvil především jeho osobní asistent a blízký přítel Peter Freestone, který po jeho boku strávil dvanáct let a nakonec se usadil v České republice. Pro
Český rozhlas popisoval člověka, který byl veselý, ale v soukromí preferoval obyčejný klid. Ve společnosti cizích lidí měl stále tendenci být performerem a bavičem, takže nejvíc sám sebou byl doma v Garden Lodge, mezi několika nejbližšími přáteli. Na veřejnosti se podle Freestona naopak vědomě proměňoval ve Freddieho Mercuryho, kterého od něj publikum očekávalo.
Garden Lodge pro něj nebyl jen místem, kde bydlel. Tam mohl odložit veřejnou image a být jednoduše člověkem mezi lidmi, kterým důvěřoval. Freestone se o diagnóze dozvěděl v květnu 1987 od samotného zpěváka a byl u něj i v posledním týdnu života. Pro
VICE popsal, že se začátkem listopadu Mercury rozhodl přestat brát léky a v posledních dnech se u nemocného zpěváka blízcí střídali ve dvanáctihodinových směnách. Freestone byl u něj ještě krátce předtím, než upadl do kómatu.
Freddie Mercury veřejně oznámil, že má AIDS, až den před svou smrtí. Prohlášení vydal 23. listopadu 1991. O den později zemřel ve svém domě v Kensingtonu. Oficiální příčinou smrti byla bronchopneumonie jako komplikace související s AIDS.
Poslední píseň už Mercury nedokončil
V závěru života se Mercury stáhl z veřejnosti, ale práce ve studiu se úplně nevzdal. Jeho posledním zaznamenaným vokálem se stala píseň Mother Love, kterou napsal společně s Brianem Mayem. Mercuryho části vznikaly v květnu 1991 v Mountain Studios v Montreux, tedy jen několik měsíců před jeho smrtí.
Brian May později vzpomínal, že Mercury byl při nahrávání už velmi zesláblý. Přesto chtěl zpívat a pracovat tak dlouho, jak mu síly dovolovaly. Natočil první dvě sloky a pak řekl, že si potřebuje odpočinout a poslední část dokončí později. Do studia už se ale nevrátil. Závěrečnou sloku proto nazpíval May. Mother Love tak zůstala poslední písní, na které vznikl nový Mercuryho vokál.
VIDEO
Je zvláštní poslouchat dnes jeho hlas z té nahrávky a vědět, jak vážně na tom tehdy byl. Mercury už neměl sílu, kterou měl na pódiu ještě o několik let dřív, ale ve studiu pořád řešil stejné věci jako kterýkoli jiný zpěvák: jak píseň zazpívat, kde si dát pauzu a co ještě zvládne. Nebyl už koncertním showmanem před tisíci lidmi. Byl to člověk v posledních měsících života, který se snažil dokončit práci, na které mu záleželo.
Vedle péče nejbližších tak v jeho posledních měsících zůstávalo i studio. Mercury už nemohl pracovat jako dřív, ale k hudbě se vracel, dokud to jeho zdravotní stav dovoloval. Mother Love pak zůstala poslední stopou jeho hlasu, kterou po sobě ve studiu zanechal.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek
Co se dělo, když umíral Freddie Mercury: Zpíval, ačkoliv už mu docházely síly, přiznal se až den před smrtí byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.