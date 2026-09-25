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Péče o zdraví srdce se netýká jen seniorů. Kardiolog popisuje 5 nejčastějších mýtů

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Světový den srdce, který připadá na 29. září, každoročně připomíná význam prevence kardiovaskulárních onemocnění. Ta zůstávají nejčastější příčinou úmrtí na světě, přestože velkou část rizik lze ovlivnit zdravějším životním stylem, včasným odhalením problémů a správnou léčbou.
Kardi Ai

Kardi Ai

Zdroj: Náhledové foto: Se svolením Kardi ai
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plné zdraví

Magazín zaměřený na to, jak pečovat o tělo i duši. Nabízí články o zdravé výživě, cvičení, prevenci nemocí a přírodních metodách podpory imunity. Nechybí ani rady pro duševní pohodu, tipy na relaxační techniky a inspirace pro aktivní životní styl. Vedle odborných informací tu najdete i praktické...

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