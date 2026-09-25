Kania odhalil finanční situaci Slovanu. Reinvestujeme, zvyšujeme náklady, říká

Rozpočet klubu se od vstupu Kanii v roce 2024 neustále zvyšuje. Tehdy se pohyboval na úrovni zhruba 120 milionů korun. První sezonu pod novým majitelem to bylo 185 milionů a letos zřejmě překoná 200 milionů. „Záleží na tom, jestli budou naši chlapci dál úspěšně sbírat body, protože s nimi úměrně rostou i náklady na odměny. Za dvě sezony jde tedy o poměrně výrazné navýšení provozního rozpočtu a tento trend bude nepochybně pokračovat,“ uvedl Ondřej Kania na platformě Substack.
Příjmy bez prodejů jsou výrazně nižší než výdaje
Jenže samotné příjmy jsou nižší, podle Kanii jde o zhruba 90 milionů korun. Výdaje jsou tak ročně zhruba o sto milionů vyšší. „K němu musíme do budoucna připočíst náklady spojené s pronájmem tréninkového centra na Letce. To bude podle nás nejmodernější a nejkvalitnější v ČR, ale jeho výstavba zároveň bude stát stovky milionů korun,“ dodal s tím, že v plánu je i případná koupě a rekonstrukce stadionu, což budou další stovky milionů korun.
Slovan tak podle Kanii musí být klubem, který prodává hráče. To předvedl už letos v létě, kdy prodal opory s čistým ziskem kolem 315 milionů. Většinu těchto peněz ale klub dál investuje, kupuje nové hráče, investuje do skautingu, zázemí a dalších věcí.
Aby mohl klub typu Slovanu prosperovat, ročně musí podle Kanii prodat hráče za dva až čtyři miliony eur. „Všechny peníze reinvestujeme primárně do nových hráčů. Zároveň každou sezonu zásadně zvyšujeme provozní náklady na skauting, analytiku, rozvoj hráčů atd. Ty posouvají úroveň klubu tam, kam je potřeba, pokud chceme být úspěšní, hrát pravidelně evropské poháry a být finančně soběstační díky velkým prodejům. Zároveň jsme ale v situaci, kdy se můžeme rozhodnout, že delší dobu nebudeme realizovat žádný prodej,“ vysvětlil Kania.
Ondřej Kania šel do fotbalu s jasnou byznysovou vizí a tady píše, proč a jak Slovan Liberec funguje i co všechno mu hraje do karet. Text by se mohl rozesílat majitelům a manažerům s názvem Fotbalová ekonomika 101. Velmi poučné čtení. https://t.co/UvSrPZ3lP1 pic.twitter.com/Sb5ZDDJkoV — Ondřej Holzman (@ondrejholzman) September 23, 2026
Přesto ale Slovan podle něj letošní rok zakončí s účetním ziskem odhadem kolem 150 až 200 milionů korun. „Slovan si tuto sezonu už nemusí půjčovat na provoz ani na investice. V příští sezoně se proto pravděpodobně dostaneme do situace, kdy i přes další výrazné investice do hráčů a do provozu začne Slovan generovat nejen účetní zisk, ale i volné peníze na účtech, klidně na úrovni zhruba 80 až 100 milionů Kč. To je scénář, na který bych chtěl dlouhodobě cílit,“ pokračuje.
Takových klubu podle něj ani na světě moc není. „Myslím ale, že my k tomu máme velmi dobře nakročeno. A nakročeno k tomu mít musíme, pokud má být Slovan schopný dlouhodobě sportovně uspět, přestěhovat se do špičkového moderního tréninkového centra a koupit a zmodernizovat stadion,“ uvedl.
Trh v Česku s hráči neexistoval
Kania se také vyjádřil k situaci v české lize. Podle něj ještě při nástupu do Slovanu v lize neexistoval trh s hráči. „Sparta a Slavia nakupovaly za 25–35 mil. Kč, Plzeň za 15–20 mil. Kč a zbytek klubů mezi sebou obchodoval maximálně za jednotky milionů. Mimo Spartu, Slavii a Plzeň tedy prakticky neexistoval žádný business model, který by nabízel alespoň malou naději, že fotbalový klub můžete provozovat aspoň na nule,“ popsal.
Pak ale podle Kaniových slov přišel zázrak a v Česku vznikl trh. „Kdyby byla situace taková jako před dvěma, třemi lety, věřte mi, že v české lize by nebyl žádný trh a ani zdaleka taková konkurence, kvalita a atraktivita. Kluby už navíc nemusí prodávat pokaždé, když přijde podprůměrný zahraniční klub, nabídne 500 000 eur a hráči plat 8 000 eur měsíčně. Samozřejmě to všechno má své hranice a limity, ale od toho je to trh,“ říká.
Podle něj už by se liga zpět vracet neměla. „Vracet se do doby, kdy ligový hráč bral 60 000 Kč měsíčně a 13 z 16 klubů mělo na přestupy rozpočet 5 milionů korun za sezonu, může chtít jen člověk, který skutečně nic nechápe. Představitelé některých klubů tehdy byli tak zoufalí, že jim nezbývalo než podplácet a ovlivňovat výsledky. Neříkám, že nejsou žádná rizika. Rizika jsou na každém trhu a právě to z něj dělá trh. Bez rizika není trh. Bez rizika není pokrok,“ uzavřel.