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Kania odhalil finanční situaci Slovanu. Reinvestujeme, zvyšujeme náklady, říká

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Majitel fotbalového Slovanu Liberec Ondřej Kania poodhalil, jak je na tom jeho klub po finanční stránce. A pro fotbalového fanouška jde určitě o zajímavý vhled do fungování prvoligového klubu u nás. Podle Kanii Slovan vydělal velké peníze, ty ale na účtech nezůstávají a klub znovu investuje.
Kania odhalil finanční situaci Slovanu. Reinvestujeme, zvyšujeme náklady, říká

Kania odhalil finanční situaci Slovanu. Reinvestujeme, zvyšujeme náklady, říká

Zdroj: Slovan Liberec
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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