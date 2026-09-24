Zrádci: Jeden výstřel z děla stál 100 tisíc, Kotek riskoval vlastní krk a Felix už má Dášu v hledáčku

Zrádci 3. řada - Dáša a Felix, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci 3. řada - Dáša a Felix, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci 3. řada - Dáša a Felix, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci 3. řada - Dáša a Felix, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci 3. řada - Dáša a Felix, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci 3. řada - Dáša a Felix, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci 3. řada - Dáša a Felix, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci 3. řada - Dáša a Felix, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci 3. řada - Dáša a Felix, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci 3. řada - Dáša a Felix, FOTO: distr. FTV Prima
Druhá epizoda reality show Zrádci přinesla kromě první vraždy a vypjatého vyřazování u kulatého stolu také řadu skrytých momentů. Režisér Markus Krug a hradní pán Vojtěch Kotek promluvili o obrovských finančních nákladech, ostrých konfliktech s odbornou veřejností i o nebezpečných úpravách moderátorova kostýmu. Ostrý konflikt s asociací
Začátek třetí řady přinesl nečekané problémy i mimo televizní kamery. Tvůrci museli řešit stížnosti odborné veřejnosti ohledně jedné ze soutěžících. Anastázie vstoupila do hry s profesí psycholožky, což vyvolalo silnou reakci profesní organizace. Produkce obdržela otevřený dopis od asociace psychologů a musela situaci okamžitě hasit.
„My neověřujeme diplomy těch lidí, vycházíme z toho, co nám řeknou,“ popsal perné chvíle Markus Krug v podcastu Liščí komnata. Tvůrci proto profesi v grafice přepsali na lektorku, aby se vyhnuli dalším oficiálním stížnostem. Na oficiálních fotografiích Primy je však stále označena jako psycholožka. Zrádci 3. řada – soutěžící Anastázie, FOTO: distr. FTV Prima Zákulisí nejdražší scény
Působivá bitevní mise s koňmi a skutečným dělem stála produkci obrovské úsilí a astronomické částky. Jeden jediný výstřel z historického kanónu stál sto tisíc korun. Do rozpočtu museli tvůrci zakomponovat stovky tisíc jen za přípravu celé scény.
Vojtěch Kotek navíc riskoval při jízdě na koni zdraví. Kostymérky ho oblékly do velmi ostrého kovového límce, který při rychlém trysku představoval obrovské nebezpečí.
„Kdybych spadl, tak si asi proříznu krk,“ svěřil se moderátor. Naštěstí se mohl spolehnout na absolutní profesionalitu trénovaného zvířete. Překvapivé odhalení u stolu
Samotná hra nabídla hned druhou noc první regulérní vraždu. Zrádci si vzali na paškál porodní asistentku Jitku a poslali ji nemilosrdně domů. Do jejich řad naopak s obrovským nadšením vplula dcera Juraje Herze Annelie. Vyhrocený konflikt mezi numeroložkou Monikou a vyjednavačem Adamem vznikl na základě velkého nedorozumění. Adam pronesl u snídaně provokativní poznámku, ale kvůli obrovskému hluku v místnosti ho slyšela pouze Monika.
Numeroložka se pak mylně domnívala, že ji odhalil před celou skupinou a začala kolem sebe zbytečně kopat. Skutečný šok připravila tvůrcům soutěžící Felix. Jako jediná totiž zachytila slovo gambit z úst Dáši a okamžitě vycítila její pochybné chování. Její bezchybná intuice vyvedla z míry i ostříleného režiséra.
Nápověda přímo do ucha
Vojtěch Kotek zcela upustil od úmorného učení textů nazpaměť a začal naplno využívat skryté sluchátko. Texty mu do ucha diktuje skriptka přesně podle vývoje situace ve hře. Má tak více času na náročné maskérské přípravy a tvorbu speciálních jizev pro své historické alter ego.
Markus Krug k tomu přidal zajímavost z návštěvy britské verze Zrádců, kde zahraniční moderátorka Claudia Winkleman pracuje naprosto stejně.
„Ona řekne větu a čeká. Ticho, ticho, ticho. Nápověda jí řekne další větu a takhle jede celý scénář,“ popsal režisér chod populární zahraniční mutace. Iluze plynulého vyprávění vzniká až později ve střižně.
Druhý díl
si diváci mohou pustit od středy 23. září na platformě prima+. Televizní premiéra proběhne v neděli 27. září na obrazovkách televize Prima. Zrádců Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( youtube, FTV Prima, Zrádci s03e02).