Kosatka drží měsíčníka za ploutev a druhá do něj naráží plnou rychlostí. Tkáň se rozpadne na tisíce kousků, mládě pak sbírá sousto po soustu

Pozorovatelé u San José del Cabo a později v kanálu u ostrova Cerralvo zdokumentovali dosud nepopsanou techniku zpracování měsíčníka: jedna kosatka pevně uchopí ploutev kadáveru, zatímco druhá se rozjede a čelně do něj vrazí celým tělem, což vede k široké fragmentaci tkáně.
Průběh „ram-to-fragment”
Ustrojení celé strategie stojí na clavusu ostroocasého měsíčníka (
Masturus lanceolatus), výrazném lopatkovitém výběžku na zádi, který slouží jako úchopový bod. Jeden jedinec sevře clavus čelistmi a drží trup kořisti stabilně těsně pod hladinou; těsně před nárazem uvolní sevření. Útočící kosatka pak využije celé tělo jako projektil — studie popisuje tento moment jako „vysokorychlostní náraz“ a zmiňuje slyšitelný úder, avšak neuvedla empiricky změřenou rychlost ani sílu. Pro srovnání autoři uvádějí, že kosatky obecně dokážou krátkodobě dosahovat rychlosti kolem 45 km/h, konkrétní hodnoty pro tato pozorování ale chybí.
VIDEO Důsledky nárazu a osud fragmentů
Náraz vede k rozptýlení tkáně měsíčníka do vodního sloupce na velmi jemné částice; autorka doprovodného textu Kathryn Ayresová hovoří o „tisících kousků“, zatímco recenzovaný článek počet nekvantifikuje. V pozorování z července 2024 mladá kosatka vplula do oblaku suspendovaných drobných částic a požírala je, zatímco dospělci se věnovali větším zbytkům těla. V zářijovém záznamu tele tahalo tkáň z hlavního zbytku.
Možné funkce fragmentace a dělení rolí
Autoři navrhují několik interpretací: cílené usnadnění krmení mláděte (tzv. facilitation feeding), hravé chování charakteristické pro kosatky nebo sociální učení, kdy mládě sleduje a napodobuje rozdělené role. Typické rozložení úkolů — stabilizátor, narážející jedinec a sběrač mládě — naznačuje sofistikovanou koordinaci převyšující běžné formy kooperativního lovu.
Jak se technika liší od dřívějších způsobů zpracování měsíčníků
Dřívější popisy interakcí kosatek s měsíčníky zmiňovaly selektivní kousance do prsních ploutví, vyjímání lipidově bohatých útrob a postupné rozebírání těla na větší kusy měřitelné v desítkách centimetrů. Fragmentace na jemné částečky, jakou produkuje „ram-to-fragment“, v literatuře dosud popsaná nebyla.
Regionální repertoár taktiky zahrnuje také jiné postupy: v téže oblasti spolu kosatky spolupracují při omráčení a převrácení velrybích žraloků pro přístup k ventrální oblasti; v Cabo Pulmo byly dokumentovány koordinované útoky na žraloky s identifikovanými jedinci Quetzalli, Waay a Niich; ve stejných dnech, kdy byly pozorovány „ram-to-fragment“ události, tatáž skupina lovila ďáblíka ostnitého a později žraloka mako krátkoploutvého. Schopnost přepínat mezi různými taktikami téhož dne ukazuje výraznou behaviorální flexibilitu.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková