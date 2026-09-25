Vémola varoval Oktagon: Mějte plán B. Zápasit chci, musím a potřebuju

- Vémola odložil kontrolu čelisti až na dobu po sobotním zápase.
- Deset dní před zápasem vážil přes sto kilo a potřeboval shodit zhruba deset.
- Přiznal těžké období v osobním životě a útěk do tréninku.
- Oktagonu vzkázal, ať má pro jistotu připravený plán B.
- Tipuje, že Vosgröneho ukončí technickým KO v polovině druhého kola.
Deska v čelisti a lékař na čekané
Nejsilnějším momentem rozhovoru byla historka o čelisti. Vémola má v ní po zranění železnou desku a měl jít na kontrolu, jenže trénink ho neomezuje, a tak zvolil jiný postup.
„Zavolal jsem doktorovi: Nezlobte se, já chci přijít až po zápase. Proč až po zápase? Protože nechci, abyste mi náhodou řekl, že tam něco není v pořádku. Já trénuju, já s tím funguju. Pokud tam něco v nepořádku je, řekněte mi to až sedmadvacátého. Šestadvacátého mám nějakou práci,“ popsal v podcastu Fight! na iSportu.
Obavy má hlavně rodina. „Máma mi říká: Prosím tě, oni vědí, že máš tu čelist, budou tě mlátit do hlavy. Říkám: Jo, a kam mě mlátil Fleury? To jsem tu čelist ještě neměl,“ odbyl je Vémola. Bolest si přitom nezastírá. „S každým tréninkem, s každým zakousnutím mě to brutálně bolí. V té bolesti žiju a na bolest jsem zvyklý,“ přiznal.
Deset pekelných dní
Rozhovor vznikl zhruba deset dní před zápasem, v den posledního sparingu. Vémola tehdy vážil přes sto kilo a do limitu 89 kilogramů mu chybělo kolem deseti. Přípravu začínal zhruba na 112 kilech.
„Bude to pekelných deset dní. Budu bez soli a bez koření, pak se mi začne ubírat pití a dva dny před vážením vůbec žádná voda. Bude to peklo, ale tu váhu udělám,“ slíbil.
Paradoxně mu to vyhovuje. Když váhu dělat nemusí, prý si mezi tréninky dá chlebíček nebo tyčinku a má pocit, že dělá něco špatně. „Lidi se ptají, jak často trénuju. Já trénuju celý den. Hlídám si spánek, jídlo, trénink. Drží mě to v tom správném módu, abych neudělal chybu,“ vysvětlil.
Útěk do posilovny
Nejosobnější pasáž se týkala důvodů návratu. Po vítězství nad Attilou Véghem v Edenu podle svých slov neměl před sebou žádný cíl. „Až Neandrtálce zmlátím, přijdu za ním a poděkuju mu, že mě do toho vrátil. Vymyslel to v nejlepším možném čase, protože teď zažívám dost blbé období v osobním životě. Já před problémy utíkám do gymu a to mě zachraňuje,“ svěřil se.
Na starosti má doma čtyři děti a přípravu staví kolem nich. Přesto podle svých slov nevynechal jediný trénink. Tělu pauza prospěla: lékaři mu prý naměřili nejlepší výsledky za posledních pět až deset let.
Promotérovi Ondřeji Novotnému, který zápas musel obhajovat i před Willem Fleurym, vzkázal jasně: „Mějte plán B. Já zápasit chci, musím a potřebuju.“
Ve Frankfurtu chce být podle svých slov prvním Čechem, který na tamním stadionu vyhraje. A konec si představuje přesně: „Myslím si, že ho ukončím v polovině druhého kola. Na TKO.“
Pak se může vrátit k plánům, mezi kterými rozhodně není souboj s pěticí Kotlárů. S Oktagonem má domluvené dva zápasy ročně a slíbené místo na prosincovém jubilejním turnaji Oktagon 100.