Verešová pózovala v posteli s pilulkami a přidala slevový kód. Na jednu věc ale zapomněla a internet si ji podal

14. září 2026 v podvečer se na Instagramu Andrey Verešové objevila fotka v saténové košilce, rozložená na bílém povlečení. Vedle ní produkty značky NAIADA, CBD kapsle a Beauty Hair gummies. V popisku modelka líčí svůj „večerní rituál“, jmenuje konkrétní produkty, taguje značku a na závěr přihazuje slevový kód ANDREA15. Co v textu chybí? Jediné slovo: reklama. Nebo hashtag #spoluprace. Nebo platformní štítek placeného partnerství. Prostě cokoli, co by čtenáři řeklo, že se nedívá na osobní tip, ale na komerční sdělení.
Dva posty, jeden kód, nula označení
Nejde přitom o náhodný výstřel. O dva dny dříve, 12. září, Verešová zveřejnila další příspěvek pro tutéž značku, opět s kódem ANDREA15 a bonusem CBD zdarma při nákupu nad 1 500 Kč. Dva promo posty během 48 hodin se stejným slevovým kódem a výzvou k nákupu. Ani jeden neobsahoval označení spolupráce.
Na případ upozornil instagramový profil Svět influencerů, který od roku 2019 systematicky sbírá neoznačené komerční příspěvky českých a slovenských influencerů. Za účtem stojí marketéři Petr Vančura a Marek Bač; nejde o bulvární hate page, ale o edukační projekt s odhadovanou sledovaností kolem 37 tisíc lidí. Jejich upozornění následně převzal server eXtra.cz a případ se rozjel mediálně.
Fanoušci viděli košilku, ne komerci
Zajímavý je kontrast mezi branžovou kritikou a reakcemi pod původním postem. Zatímco Svět influencerů a média řešily chybějící označení, komentáře pod Verešové fotkou vypadaly úplně jinak: srdíčka, plamínky, komplimenty k postavě. O reklamě ani slovo.
Není to překvapivé. Glamour celebrity obsah funguje jako vizuální zážitek, ne jako čtení drobného písma. Fanouškovská komunita reaguje na estetiku, na osobnost, na dojem intimity. Slevový kód v popisku? Ten splyne s textem, pokud ho člověk aktivně nehledá. A přesně na tom stojí byznys model neoznačené influencer reklamy: prodejní signál se schová za osobní doporučení a emocionální vazbu ke sledované tváři.
Co říká zákon a co praxe
Pravidla přitom existují, a to po obou stranách hranice:
- Česko: Zákon o regulaci reklamy zakazuje reklamu, která je nekalou obchodní praktikou. Samoregulační kodex férového influencera požaduje označení spolupráce hned na začátku sdělení.
- Slovensko: Zákon o reklamě přímo říká, že reklama nesmí být skrytá. Kódex influencer marketingu navíc požaduje použití platformního štítku placeného partnerství, pokud je dostupný.
- Sankce: Na Slovensku může orgán dohledu uložit pokutu až do 100 000 eur. V Česku jsou teoreticky možné milionové sankce.
Teoreticky. V praxi je vymáhání slabé. Jak v únoru 2026 shrnul MediaGuru, významná část komerčních spoluprací zůstává neoznačená a postihy bývají výjimečné nebo symbolické. Verešové zatím žádná pokuta ani správní řízení veřejně doloženy nejsou. Modelka se k případu veřejně nevyjádřila a ve veřejně dohledatelné verzi postu označení spolupráce stále chybí.
Opakovaný vzorec, ne první přešlap
Kdo sleduje Verešové kariéru na sociálních sítích déle stejně jako my v Redakci VIPŽivot, vzpomene si na starší kauzy. V roce 2019 zveřejnila příspěvek propagující tequilu, který podle akademického rozboru nebyl označen jako placené partnerství a navíc spojoval alkohol s léčivými účinky. Po kritice ho smazala. Další kontroverzí byl post s opalovacím krémem KORFF; spolupráci podle diplomové práce UTB označila až poté, co ji na to upozornili sami uživatelé.
Tři případy rozložené v sedmi letech ukazují vzorec: propagace proběhne, označení chybí, kritika přijde zvenčí, reakce je buď smazání, nebo dodatečná úprava. Systém, ve kterém se za neoznačenou reklamu reálně neplatí pokuty, takové chování nijak nemotivuje měnit.
Jak poznat, že se díváte na reklamu
Pro běžného sledujícího existují čtyři varovné signály, které prozradí komerční povahu příspěvku i bez oficiálního označení:
- Explicitní zmínka značky a konkrétních produktů
- Přímá výzva k nákupu nebo odkaz na e-shop
- Personalizovaný slevový kód
- Opakovaná propagace stejné značky v krátkém čase
Když všechny tyto body vidíte, ale chybí hashtag #spoluprace nebo štítek placeného partnerství, díváte se s vysokou pravděpodobností na skrytou reklamu.
Případ Verešové není velký reputační skandál; je to přesná ukázka toho, jak snadno sexy fotka a osobní tón překryjí prodejní záměr. A jak málo stačí k tomu, aby to bylo v pořádku: jedno slovo na začátku popisku.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Ema Richterová