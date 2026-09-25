Prababičky zapletly česnek do copů a vydržel jim čerstvý i dva roky. Stačí dodržet tři pravidla, která většina lidí nezná

Konzervování potravin bylo po staletí zásadním postupem pro zajištění stabilních dodávek potravin po celý rok. Ne všechny druhy ho však potřebují – například
česnek můžete uskladnit téměř bezpracně. Stačí se jen rozvzpomenout na prastarou techniku zaplétání copů. Tato tradiční metoda nabízí několik výhod. Ve hře je například prodloužená trvanlivost, pohodlné skladování česneku bez nutnosti použití jakýchkoli nádob a estetický vzhled. Jak na skladování česneku
Začněte
sklízet česnekové palice, když jsou plně zralé, právě ve chvíli když listy začínají žloutnout a zasychat (u paličáků se pak vyplatí sledovat i květenství – jakmile se napřímí, jen ten pravý čas ke sklizni). S cibulkami zacházejte opatrně, aby nedošlo k potlučení nebo poškození stroužků. Po sklizni česnek očistěte a opatrně odstraňte veškerou zeminu a nečistoty ulpělé na cibulkách.
Nakonec je nechte několik dní sušit na vzduchu v teplém a dobře větraném prostoru, dokud vnější vrstvy slupky nezaschnou a nezmění se v papírovou hmotu.
Po vysušení česnekových cibulí zastřihněte kořeny u základny každé cibule ostrými nůžkami. Odstranění kořenů napomůže tomu, aby byly copánky česneku úhledné a kořeny nikde nepřekážely. Zdroj fotografie: Freepik Jak na zaplétání česnekových copů
Chcete-li vytvořit česnekový cop, začněte tím, že položíte jednu cibuli česneku na rovný povrch a druhou cibuli položíte kolmo k ní. Poté vezměte horní stonek první cibulky a omotejte jej kolem spodního stonku druhé cibulky. Pokračujte v tomto postupu a při splétání střídejte směr obou cibulí.
Podle potřeby přidávejte další cibulky česneku a rozmístěte je tak, abyste vytvořili symetrický a vizuálně přitažlivý cop. Po dokončení pletení zajistěte česnekový cop svázáním stonků provázkem nebo špagátem. Konce provázku svažte pevným uzlem, aby cop zůstal během skladování neporušený. A
podobně lze skladovat i cibuli. Zdroj fotografie: Pixabay Zavěšení pro skladování
Nyní najděte pro zavěšení česnekového copu vhodné místo. Zvolte chladné, suché a dobře větrané prostředí, protože to pomůže
zabránit vzniku plísní nebo klíčení. Je nezbytné zavěsit česnekový cop na místo, kde nebude vystaven přímému slunečnímu záření nebo nadměrné vlhkosti, protože tyto podmínky mohou vést k rychlému znehodnocení všech česnekových palic.
Využitím této starodávné metody uchovávání česneku pomocí zaplétání můžete výrazně prodloužit trvanlivost česneku. Správně spletený a uskladněný česnek může vydržet několik měsíců, což vám zajistí
stálý přísun této aromatické a všestranné ingredience, která obohatí vaše kulinářské experimenty. Až si tuto tradiční techniku osvojíte, budete si užívat nejen pohodlí konzervovaného česneku, ale oceníte i krásu zavěšených copů, které budou zdobit vaši kuchyni nebo spíž. Vyzkoušet něco nového se tedy rozhodně vyplatí.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři