Love Island: Monika ještě odpoledne řešila tempo s Ondřejem, večer už líbala nováčka ve vile

Love Island 2026 - 16. díl, FOTO: distr. TV Nova Love Island 2026 - 16. díl, FOTO: distr. TV Nova Love Island 2026 - 16. díl, FOTO: distr. TV Nova Love Island 2026 - 16. díl, FOTO: distr. TV Nova Love Island 2026 - 16. díl, FOTO: distr. TV Nova Love Island 2026 - 16. díl, FOTO: distr. TV Nova Love Island 2026 - 16. díl, FOTO: distr. TV Nova Love Island 2026 - 16. díl, FOTO: distr. TV Nova
Šestnáctá epizoda reality show Love Island přinesla na ostrov lásky velmi proměnlivou náladu. Adriana definitivně opustila vilu a zanechala za sebou dost vyhrocené vztahy. Emoce se pak naplno rozproudily až s večerním příchodem nového účastníka Pepeho. Nový bombshell si okamžitě vyhlédl Moniku a jejich schůzka nabrala velmi rychlý směr. Ranní pochybnosti a vztahové otazníky
Noc Matúšovi a Naty příliš klidu nedopřála. Matúš hned po probuzení zpochybnil události z předešlé hry a otevřeně přiznal obavy o vzájemnou důvěru. Naty celou věc probrala s ostatními dívkami v šatně a vysvětlila jim absolutní uzavřenost své minulosti. Vztahové otázky se objevily i u dalších párů na ostrově.
Jakub se svěřil mužům se svými obavami ohledně Cynthie. Vadil mu především její přátelský kontakt s bývalým partnerem. Viki zase s ostatními řešila dynamiku vztahu s Honzou. Rovnou přiznala potřebu větší mužské energie a dominance ze strany partnera.
Nechtěný odchod a romantika na vlnách
Časový limit pro Adrianu neúprosně vypršel. Odmítla si vybrat partnera na sílu a produkce jí dala pouhých třicet minut na sbalení osobních věcí. Vilu podle svých slov opouštěla se smíšenými pocity úlevy a smutku. Ostatním dívkám při loučení vřele doporučila vzájemnou soudržnost.
Tomáš s Ondřejem její rozhodnutí vnímali spíše jako předčasnou rezignaci a zbytečně rychlé vzdání se. Napjatou atmosféru částečně rozptýlila nová zpráva pro Moniku. Získala možnost jít na rande a okamžitě si vybrala Ondřeje. Dvojice si užila adrenalinový parasailing a společný čas zakončila jemným přátelským polibkem.
Monika partnerovi během rozhovoru vysvětlila svou potřebu pomalejšího tempa při budování vztahu. Ostatní soutěžící mezitím ve vile plnili kulinářskou výzvu. U dívek při společném vaření těstovin nejvíce zabodoval Matúš.
Ostré výčitky a večerní zemětřesení
Příjemné odpoledne ovšem konflikty ze vzduchu nevymazalo. Naty a Matúš obvinili Viki ze zištnosti a neskrývané touhy po výhře. Honzu pak před ostatními rovnou označili za podpantofláka. Následné vyříkávání všech čtyř v altánku se zvrhlo ve vodopád výčitek i obranných reakcí.
K žádnému posunu nedošlo a Honza situaci shrnul s tím, že nevyřešili vůbec nic. Skutečný zlom přišel během večerní párty s nečekaným příchodem nového účastníka Pepeho. Ten si bez váhání svolal všechny dívky do altánku k hromadnému rozhovoru. Chtěl tak zjistit jejich aktuální rozpoložení.
Viki zhodnotil jako příliš mladou a u Naty ihned vycítil obsazený prostor. Nejvíce ho to od první vteřiny táhlo k Monice. Pepe s Monikou ihned po společném sezení zamířili do oddělené části vily. Otevřená konverzace odhalila jejich vzájemné sympatie a vyvrcholila velmi vášnivým polibkem.
Monika před kamerami neskrývala naprosté zaskočení nad tak silnou a rychlou chemií. Jak na celou situaci zareaguje Ondřej, uvidí diváci už v pátek 25. září večer na obrazovkách televize Nova FUN. Pro předplatitele je epizoda již v těchto chvílích dostupná na platformě Oneplay.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (Love Island, TV Nova).