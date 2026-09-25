OKTAGON 94: Vémola splnil váhový limit. Staredown Kozmy s Eckerlinem přinesl napětíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
OKTAGON 94: Vémola splnil váhový limit. Staredown Kozmy s Eckerlinem přinesl napětí
Štefan Vojčák po vítězství nad Marcinem Wójcikem drží prozatímní pás KSW v těžké váze. Ondřej Novotný však...
Karlos Vémola už byl s koncem kariéry smířený. Výzva Frédérica Vosgröneho mu však dala nový cíl a příprava...
Luis Hernandez slouží jako zástupce šerifa v Miami-Dade, Sedriques Dumas má za sebou opakované problémy se...
Makhmud Muradov se přidal k předpovědím před OKTAGONem 94 a mírně favorizuje Karlose Vémolu. Jeho tip ale...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →