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OKTAGON 94: Vémola splnil váhový limit. Staredown Kozmy s Eckerlinem přinesl napětí

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Karlos Vémola zvládl před návratem do klece důležitou část příprav a na oficiálním vážení splnil limit. Větší pozornost pak přitáhl staredown Davida Kozmy s Christianem Eckerlinem, při němž vzniklo krátké napětí.
OKTAGON 94: Vémola splnil váhový limit. Staredown Kozmy s Eckerlinem přinesl napětí

OKTAGON 94: Vémola splnil váhový limit. Staredown Kozmy s Eckerlinem přinesl napětí

Zdroj: Oktagon
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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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