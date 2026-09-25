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Cesta autobusem se proměnila doslova v noční můru. Žena usnula v nejhorší moment a její probuzení byste nepřáli ani největšímu nepříteli

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Žena se probudila uprostřed noci v opuštěném a uzamčeném autobuse zaparkovaném v Ostrów Wielkopolski. Na místo musela být přivolána policie a hasiči, kteří zjišťovali okolnosti.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Světkreativity

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