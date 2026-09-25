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Schumacher označil Russella za dvojku. Šéf Mercedesu přiznal, že jeho propad nechápe

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Osm výher, náskok 81 bodů a devět závodů do konce. Podle bývalého pilota Ralfa Schumachera je u Stříbrných šípů rozhodnuto a britský jezdec George Russell se stal dvojkou. Lídr šampionátu Kimi Antonelli ale tvrdí, že žádná jednička v týmu neexistuje.
Schumacher označil Russella za dvojku. Šéf Mercedesu přiznal, že jeho propad nechápe

Schumacher označil Russella za dvojku. Šéf Mercedesu přiznal, že jeho propad nechápe

Zdroj: Mercedes-AMG Petronas F1 Team
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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