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Místo 33 kubíků složil 15. Policie vypátrala šejdíře se dřevem, hrozí mu i vězení

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Prostějovští policisté objasnili sérii podvodů při prodeji tvrdého dřeva na topení. Jednoduchým trikem obíral zákazníky o tisíce až desetitisíce korun mladý muž ze Šumperska, který vystupoval pod falešnými jmény. Nyní mu hrozí až dva roky vězení.
Místo 33 kubíků složil 15. Policie vypátrala šejdíře se dřevem, hrozí mu i vězení

Místo 33 kubíků složil 15. Policie vypátrala šejdíře se dřevem, hrozí mu i vězení

Zdroj: Stanislav Heloňa
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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