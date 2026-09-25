V 19 letech má stříbro a zlato z MS. Chladoňová už není slovenské překvapení, ale závodnice, se kterou se musí počítat

V devatenácti letech může jeden velký výsledek kariéru změnit, ale ještě nemusí nic dokazovat o tom, co přijde dál. Mladému sportovci může dokonale sednout trať, počasí, forma jednoho týdne nebo konkrétní závodní situace. U Viktórie Chladoňové už se ale podobné vysvětlení začíná používat těžko.
Slovenská cyklistka byla před rokem na mistrovství světa v Kigali druhá v silničním závodě žen do 23 let. Druhá skončila také v časovce. Letos v Montrealu jí v individuálním boji proti chronometru uniklo pódium o zlomek sekundy, pak ale přišel silniční závod a Chladoňová tentokrát nikoho před sebe nepustila.
Ve finiši porazila domácí Isabellu Holmgrenovou a získala pro Slovensko první světové zlato v této disciplíně. Právě opakovatelnost je důležitější než samotná barva medaile.
Před rokem se mohla vracet jako příjemné překvapení. Teď už přijela jako soupeřka, kterou ostatní hlídaly
Montreal nebyl situací, v níž by Chladoňová přijela bez očekávání a využila toho, že ji peloton podcenil. Po loňském stříbru a letošních výsledcích už patřila mezi závodnice, o nichž soupeřky věděly.
To mění způsob závodění. Talentovaný outsider může čekat, schovat se a překvapit. Favorit musí často reagovat na ostatní, hlídat nebezpečné pohyby a počítat s tím, že když zaútočí, peloton ho nenechá jen tak odjet.
Chladoňová se přesto dostala do rozhodující skupiny. Společně s Holmgrenovou a Fleur Moorsovou zaútočila 31 kilometrů před cílem a právě tahle trojice nakonec vytvořila rozhodující rozdíl. Holmgrenová se později několikrát pokusila Slovenku setřást, ale nepovedlo se jí to. Pod červený praporek posledního kilometru přijely obě spolu a Chladoňová zvládla i poslední část závodu, která už nebyla o vytrvalosti, ale o taktice a načasování sprintu.
Čekala, až zaútočí Kanaďanka, a přibližně 125 metrů před cílem ji přejela. To není detail. Ukazuje to, že její výsledek nebyl jen produktem vysokého výkonu na dlouhé trati. Musela na konci správně přečíst jednu konkrétní soupeřku.
Chladoňová navíc není jezdkyně jednoho typu závodu
To je možná nejzajímavější část jejího vývoje. Časovka a silniční závod odměňují jiné schopnosti. V časovce není kam se schovat, nikdo vám nepomůže ve větru a výkon si musíte rozložit sami. Silniční závod naopak přidává práci v balíku, poziční boj, reakce na útoky a rozhodování, které se během několika sekund může ukázat jako správné nebo úplně špatné.
Chladoňová už na dvou světových šampionátech ukázala, že dokáže být velmi vysoko v obou disciplínách. V Kigali získala dvě stříbra, v Montrealu byla těsně pod pódiem v časovce a pak vyhrála silnici.
Právě to je pro další kariéru podstatnější než jednoduchá nálepka mistryně světa. Tým nemusí hledat jednu specifickou trať, která jí sedne. Už teď existují důkazy, že její možnosti jsou širší.
Teď se mění nejnepříjemnější věc: očekávání
Když devatenáctiletá cyklistka získá první velkou medaili, všechno další je bonus. Jakmile začne podobné výsledky opakovat, okolí se velmi rychle přestane ptát, zda ještě někdy uspěje. Začne se ptát kdy. To je pro mladého sportovce úplně jiná situace.
Chladoňová už příště nepřijede na velký závod jen jako talentovaná Slovenka, kterou stojí za to sledovat. Soupeřky budou vědět, že ji nemohou nechat bez kontroly. Média budou čekat výsledek a každý slabší závod se začne porovnávat s tím, co už dokázala. Je to vlastně jeden z největších komplimentů, který si může sportovec vybojovat. Přestat být překvapením.
Kam až může dojít, teď samozřejmě nikdo neví
Devatenáct let je pořád velmi nízký věk a ženská cyklistika nabízí spoustu příkladů závodnic, jejichž vývoj nebyl lineární. Přechod do elitní kategorie znamená jinou délku závodů, hlubší konkurenci a úplně jinou schopnost týmů kontrolovat průběh.
Nemá tedy smysl z ní už dnes vyrábět budoucí vítězku Tour de France Femmes nebo olympijskou šampionku. To, co už ale říct můžeme, je mnohem konkrétnější. Před rokem měla Slovensko devatenáctiletou cyklistku s mimořádným světovým výsledkem.
Dnes má devatenáctiletou mistryni světa, která dokázala podobnou úroveň zopakovat v další sezoně, jiné zemi, jiné trati a jiné závodní situaci. A právě tady obvykle začíná být talent opravdu zajímavý.
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Zdroje: UCI – 2026 UCI Road World Championships: Chladoňová and Noval earn their stripes [1], Cyclingnews – Viktória Chladoňová beats Isabella Holmgren to win under-23 women's title [2].