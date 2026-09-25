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V 19 letech má stříbro a zlato z MS. Chladoňová už není slovenské překvapení, ale závodnice, se kterou se musí počítat

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Viktória Chladoňová získala v Montrealu titul mistryně světa v silničním závodě žen do 23 let. Před rokem byla druhá, letos přidala čtvrté místo v časovce a ve finále porazila domácí Isabellu Holmgrenovou. Jeden velký výsledek může být mimořádný den. Chladoňová už jich má příliš mnoho na to, aby se její výkony daly vysvětlovat náhodou.
V 19 letech má stříbro a zlato z MS. Chladoňová už není slovenské překvapení, ale závodnice, se kterou se musí počítat

V 19 letech má stříbro a zlato z MS. Chladoňová už není slovenské překvapení, ale závodnice, se kterou se musí počítat

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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