Policista proti trestanému bojovníkovi. UFC nabídne hodně zajímavý zápasPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Policista proti trestanému bojovníkovi. UFC nabídne hodně zajímavý zápas
Štefan Vojčák po vítězství nad Marcinem Wójcikem drží prozatímní pás KSW v těžké váze. Ondřej Novotný však...
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Karlos Vémola už byl s koncem kariéry smířený. Výzva Frédérica Vosgröneho mu však dala nový cíl a příprava...
Makhmud Muradov se přidal k předpovědím před OKTAGONem 94 a mírně favorizuje Karlose Vémolu. Jeho tip ale...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →