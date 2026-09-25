Ulice: Blanka nachytá Patrika a ostře na něj vyjede a Soňa má záchvat

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Ulice: Blanka nachytá Patrika a ostře na něj vyjede a Soňa má záchvatPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dnešní Ulice přinese několik okamžiků, které nebudou ani trochu příjemné. Soňa před voliči a posluchači debaty zpanikaří a uteče. A Blanka vyjede na Patrika.
Ulice
Zdroj: FOTO:Distr. TV Nova
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