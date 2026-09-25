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Létání z řady evropských letišť je zase o něco snazší kvůli moderním skenerům

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Také vás obtěžuje potřeba hlídat si během cestování správný objem tekutin, než nastoupíte do letadla? S tím už je konec, tedy alespoň částečně. Některá letiště zavedla nové skenery, díky nimž nebudete muset vytahovat z batohu ani váš laptop. A platí to i pro to pražské.
Letiště

Letiště

Zdroj: Foto: Jiří Bubeníček, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět cestovatele

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