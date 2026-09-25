Chodíte si odpoledne zdřímnout? Nedělejte to. Vědci odhalili, co to udělá s vaším tělem

Když vás odpoledne přemůže únava
Hlava vám padá na klávesnici, oči se zavírají samy od sebe a celé tělo volá po odpočinku. V takové chvíli se zdá, že krátké zdřímnutí je přesně to, co potřebujete. Mnoho lidí si ho dopřává denně, jiní jen o víkendech. Ale co když vám tento zdánlivě nevinný návyk ve skutečnosti ničí noční spánek a vytváří začarovaný kruh vyčerpání?
Americká spánková terapeutka Jessica Finková, která se specializuje na behaviorální spánkovou medicínu, upozorňuje na klíčový rozdíl, který většina lidí přehlíží. Než si lehnete, musíte si položit zásadní otázku: Jsem opravdu ospalý, nebo jen unavený?
Zákeřná chemie mozku, která vás mate
V mozku se s každou hodinou bdění hromadí chemická látka zvaná adenosin. Čím déle jste vzhůru, tím silnější je tlak na spánek. Když si odpoledne zdřímnete, tento tlak dočasně uvolníte – a právě v tom spočívá problém.
Pro lidi trpící nespavostí se tento mechanismus rychle mění v past. Dřímnutí během dne jim snižuje večerní únavu natolik, že v noci opět nemohou usnout. Ráno vstávají vyčerpaní, odpoledne je znovu přemáhá ospalost a celý cyklus se opakuje. Vzniká začarovaný kruh, ze kterého se těžko hledá cesta ven.
Finková vysvětluje zásadní rozdíl:
Můžeme být velmi vyčerpaní, aniž bychom byli ospalí,
říká odbornice. Pokud vám skutečně padá hlava a zavírají se oči, jste ospalí – a krátké zdřímnutí vám skutečně pomůže. Ale pokud jste jen fyzicky nebo psychicky unavení, vstaňte a rozpohybujte se místo toho, abyste zalezli pod peřinu.
Dvacet minut rozhoduje o všem
Pokud se rozhodnete si zdřímnout, čas hraje klíčovou roli. Odborníci doporučují jako ideální délku právě dvacet minut. Budík si můžete nastavit na třicet minut, abyste započítali dobu potřebnou k usnutí.
Proč je tato hranice tak důležitá? Příliš dlouhý spánek vás stáhne do hlubších fází, ze kterých je probuzení mnohem náročnější. Když se probudíte z hlubokého spánku, nastupuje takzvaná spánková setrvačnost – stav dezorientace, závratí a malátnosti. Paradoxně se pak cítíte ještě vyčerpanější než před zdřímnutím.
Stejně zásadní je i volba správného času. Náš cirkadiánní rytmus přirozeně zahrnuje pokles energie, který nastává sedm až devět hodin po ranním probuzení. Pro většinu lidí to znamená brzké odpoledne – tedy ideální okno pro krátké zdřímnutí.
Naopak spánek pozdě odpoledne nebo dokonce večer představuje vážnou hrozbu pro váš noční odpočinek. Snižuje tlak adenosinu právě v době, kdy by měl být nejvyšší, a narušuje přirozený spánkový rytmus.
Než tedy sáhnete po peřině, zeptejte se sami sebe: Opravdu potřebuji spát, nebo jen potřebuji čerstvý vzduch a pohyb? Odpověď na tuto otázku může být klíčem k lepšímu nočnímu spánku – a k tomu, abyste se konečně vymanili ze začarovaného kruhu denní únavy.
Zdroje článku: sleepfoundation.org, vecer.com/, jessicafinktherapy.com, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová