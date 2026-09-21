Kam se poděla Dominika Kadlčková? První Adriana z Ulice přežila vlastní smrt

Televizní diváci si ji pamatují jako úplně první představitelku problémové Adriany Peškové v nekonečném seriálu Ulice. Dominika Kadlčková (37) se na obrazovkách objevila v pouhých čtrnácti letech a okamžitě vzbudila obrovskou pozornost. Bouřlivý svět reflektorů nakonec opustila a rozhodla se pro úplně jinou životní cestu. Ještě předtím se musela vypořádat se zástupy bulvárních fotografů a ocitla se na samé hranici života a smrti.
Neplánovaný vstup před kamery
Dětství trávila na sálech taneční konzervatoře a věnovala se klasickému baletu. Náročný fyzický dril musela opustit kvůli vleklým problémům se zády. Roli v populárním seriálu dostala náhodou a šlo o její vůbec první zkušenost s natáčením. „Já jsem se k tomu ve čtrnácti dostala jako slepý k houslím. Nikdy jsem po herectví netoužila a ani jsem se nikdy být herečkou necítila,“ přiznala před lety Kadlčková v rozhovoru pro iDNES.cz.
Sledovat samu sebe na obrazovce jí dělalo potíže a cítila u toho velký stud. Uvědomila si tak svou nechuť pro práci před kamerou. Když se pak její postava do děje vracela s tváří Šárky Vaculíkové, pocítila velkou úlevu a role jí vůbec nechyběla.
Boj o zdraví na nemocničním lůžku
Po odchodu z televize zamířila do světa modelingu a odcestovala za prací do Milána, Velké Británie a Číny. Její velmi štíhlá postava pravidelně vyvolávala podezření z poruch příjmu potravy. Za úbytkem váhy pod padesát kilogramů při výšce 175 centimetrů stálo závažné zúžení jícnu. Kadlčková musela podstoupit operaci a vinou zanedbané pooperační péče prožila klinickou smrt. Skončila napojená na dýchacích přístrojích a sama uvěřila svému blížícímu se konci. Následná rekonvalescence zabrala celé dva roky a musela se smířit s chronickým refluxem jícnu.
V modelingu nikdy neviděla celoživotní poslání a brala ho spíše jako možnost cestovat a poznávat nové lidi. Sama si občas posteskla nad nedostatkem pevné vůle k udržování zdravé životosprávy.
Soběstačnost a velká dopravní nehoda
Půvabná blondýnka přitahovala pozornost mnoha známých mužů a plnila stránky magazínů. Média sledovala její románky se zpěvákem Sámerem Issou, hokejistou Petrem Nedvědem nebo bývalým radním Milanem Richterem. Pár let sdílela domácnost s fotbalistou Jiřím Böhmem a naučila se naprosté samostatnosti. Dokázala sama vyvrtat díry do zdí nebo zatloukat hřebíky.
Rok 2017 přinesl do jejího života velký otřes v podobě autonehody v pražské Tróji. Kadlčková měla usednout za volant s více než dvěma promile alkoholu a narazit do vozu skikrosaře Radima Palána. „Usoudil jsem, že to nejde řešit bokem, a vytočil 158. Když jsem navázal spojení s operátorem, začala od nehody utíkat,“ popsal událost dotčený sportovec pro televizní pořad Top Star. Žena nakonec přijala plnou zodpovědnost a uhradila veškeré škody včetně nemajetkové újmy za deset tisíc korun.
Úplné stažení do ústraní
Incident za volantem zafungoval jako definitivní tečka za předchozím způsobem života. Zrušila tehdy své veřejné profily na sociálních sítích a přestala navštěvovat společenské akce. Veškerou energii vrhla do vzdělávání a nastoupila na dvě vysoké školy současně. Obor veřejné správy jí ukázal nový směr a chtěla se vrhnout do pomoci neziskovým organizacím.
S postupujícím věkem se netajila touhou po vlastních dětech a zpočátku plánovala velkou rodinu. Mateřské pudy si dlouho trénovala na novorozeném synovci. Podle jejích vlastních slov tomuto malému chlapci patřilo celé její srdce. Dnes tráví své dny v ústraní daleko od pozornosti médií.
Premiérové díly seriálu Ulice sledujte vždy od pondělí do pátku v podvečer na Nově a s předstihem na ONEPLAY.
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